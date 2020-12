Biathlon, quando le prossime gare? Si resta a Hochfilzen! Date, orari, programma, tv

La Coppa del Mondo 2020/2021 di biathlon ha appena visto chiudersi la terza tappa di scena a Hochfielzen, ma esattamente come è accaduto in Finlandia anche l’Austria è pronta a riospitare la carovana nel prossimo weekend prima della sosta natalizia. Un doppio appuntamento costretto dalla situazione sanitaria, che sta limitando gli spostamenti al minimo per garantire la salute di tutti.

A differenza del passato fine settimana il programma della quarta tappa si dilungherà su quattro giornate. Già giovedì 17 dicembre infatti è prevista la sprint maschile alle 14:15, che precederà di 24 ore la stessa prova delle donne. Sabato sarà la giornata prevista per entrambi gli inseguimenti e poi domenica ci sarà il gran finale di questo 2020 con le prime partenze in linea della nuova stagione.

Nel Langlauf und Biathlonzentrum di Hochfilzen, si attende un ulteriore passo avanti dell’Italia, già apparsa in crescita rispetto alle prime apparizioni. Dorothea Wierer si è riportata in quinta posizione della classifica generale e mira a chiudere forte l’anno solare per ridurre quanto possibile il divario su Marte Roeiseland che al momento recita ben 86 punti. Allo stesso modo anche Lisa Vittozzi sta lentamente tornando su livelli di competitività che le spettano ed è pronta ad andare a caccia del primo podio dell’inverno. Tra gli uomini Lukas Hofer è sicuramente quello apparso più brillante e mantenendo le percentuali che ha dimostrato di poter raggiungere nell’inseguimento il podio è tutt’altro che fori portata.

Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport, mentre la diretta streaming sarà affidata ad Eurosport Player ed Eurovision Sports Live, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il programma completo con gli orari della terza tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon ad Hochfilzen (Austria).

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON HOCHFILZEN 2020

Giovedì 17 dicembre

ore 14:15 Sprint maschile

Venerdì 18 dicembre

ore 14:15 Sprint femminile

Sabato 19 dicembre

ore 13:00 Inseguimento maschile

ore 15:00 Inseguimento femminile

Domenica 20 dicembre

12:00 Mass start maschile

14.25 Mass start femminile

