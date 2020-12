Hockey pista, Serie A1: Valdagno espugna Lodi! Forte dei Marmi e Bassano pareggiano

Fuoco e fiamme nel sabato sera della Serie A1 di hockey pista, con tutte le squadre contemporaneamente in campo in questo undicesimo turno della stagione regolare 2020/2021. Andiamo a vedere quali sono stati i risultati che sono maturati nei vari palazzetti d’Italia.

A firmare il colpaccio di questo 12 dicembre è stato sicuramente il Valdagno, che si è imposto in rimonta per 4-7 in casa del Lodi venendo trascinato da un De Oro autore di una tripletta. I veneti così in classifica si sono proiettati al secondo posto superando proprio i lombardi e approfittando del pareggio sia nel match Forte dei Marmi-Bassano, con versiliesi e vicentini inchiodatisi sul 3-3, sia in quello fra Montebello e Sarzana, con i liguri capoclassifica fermati sul 4-4, dai rivali di giornata.

Tre sfide queste che hanno catalizzato le attenzioni di molti, ma che non sono state le uniche andate in scena. Nel resto del programma infatti vi sono da sottolineare le affermazioni del Follonica e Trissino, rispettivamente con i punteggi di 4-1 al Correggio e di 5-7 nella tana del Grosseto, e i successi del Sandrigo, per 2-3 in un tiratissimo match col Monza in Brianza, e dello Scandiano, capace di superare 7-3 il fanalino di coda Breganze.

HOCKEY PISTA, SERIE A1: LA CLASSIFICA

Squadra Punti Partite giocate Differenza gol Ultime 3 gare 1 Credit Agricole Sarzana 19 8 14 V-V-P 2 Why Sport Valdagno 16 7 14 V-S-V 3 Amatori Wasken Lodi 15 7 17 S-V-S 4 Ubroker Bassano 1954 14 8 10 S-V-P 5 GDS Impianti Forte dei Marmi 13 6 15 V-V-P 6 GSH Trissino 12 7 4 S-V-V 7 Tierre Chimica Montebello 11 6 5 V-V-P 8 Galileo Follonica 10 6 7 V-V-V 9 BDL Correggio 10 8 -4 V-S-S 10 Edilfox Grosseto 6 6 -9 S-S-S 11 Telea Medical Sandrigo 6 8 -23 S-S-V 12 Roller Scandiano 4 6 -12 S-S-V 13 TeamServiceCar Monza 3 6 -9 V-S-S 14 Lanaro Breganze 0 7 -29 S-S-S

HOCKEY PISTA, SERIE A1: I TABELLINI

Sabato 12 dicembre 2020 – ore 20:45 – PalaBiassono di Biassono (MB)

AMATORI WASKEN LODI – WHY SPORT VALDAGNO = 4-7 (3-2, 1-5)

Amatori: Grimalt, Illuzzi (C), Torner, Cinquini, Mendez – Compagno, Greco, Gori M, Gori A, Porchera – All. Bresciani

Valdagno: Sgaria, De Oro, Piroli, Centeno, Cocco (C) – Brendolin, Mir M, Zordan, Burtini, Fongaro – All. Mir D

Marcatori: 11’13” Illuzzi (rig) (L), 18’11” Greco (L), 21’32” Centeno (V), 21’45” Torner (L), 22’14” Brendolin (V) – 2t: 5’49” De Oro (V), 11’42” De Oro (tir.dir) (V), 17’11” Cinquini (L), 19’11” Centeno (V), 20’57” De Oro (V), 24’58” Piroli (V)

Espulsioni: 2t: 11’42” Greco (2′) (L), 14’42” Mendez (2′) (L)

Arbitri: Massimiliano Carmazzi di Viareggio (LU) e Simone Brambilla di Agrate Brianza (MB)

Sabato 12 dicembre 2020 – ore 20:45 – PalaBiassono di Biassono (MB)

GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMi – UBROKER BASSANO = 3-3 (0-1, 3-2)

GDS Impianti: Gnata, Motaran (C), Rubio, Casas, Ambrosio – Maremmani, Burgaya, Giovannetti, Antonioni, Bertozzi – All. Orlandi

Ubroker: Verona, Amato (C), Coy, Cancela, Galbas P – Festa, Milani, Canesso, Baggio, Pertegato – All. Crudeli

Marcatori: 1t: 12’57” Cancela (B) – 2t: 11’11” Cancela (B), 12’41” Festa (B), 14’14” Burgaya (F), 16’37” Ambrosio (F), 23’37” Ambrosio (sup.num) (F)

Espulsioni: 1t: 24’26” Cancela (2′) (B), 24’26” Rubio (2′) (F) – 2t: 22’40” Galbas P (2′) (B)

Arbitri: Matteo Galoppi di Follonica (GR) e Matteo Fermi di Piacenza

Sabato 12 dicembre 2020 – ore 20:45 – PalaBiassono di Biassono (MB)

TEAMSERVICECAR MONZA – TELEA MEDICAL SANDRIGO = 2-3 (0-1, 2-2)

TeamServiceCar: Zampoli, Nadini, Galimberti, Borgo, Ardit – Zucchetti (C), Lazzarotto, Lanaro, Tognacca, Piscitelli – All. Colamaria

Telea Medical: Dal Monte M, Pallares, Neves, Cacau, Pozzato – Poletto (C), Vazquz, Menin, Contro, Gasparotto – All. Vanzo

Marcatori: 1t: 12’20” Cacau (S) – 2t: 10’20” Pozzato (S), 17’08” Cacau (S), 17’46” Ardit (M), 24’06” Galimberti (rig) (M)

Espulsioni: 1t: 15’05” Zucchetti (2′) (M)

Arbitri: Claudio Ferraro di Bassano (VI) e Giorgio Fontana di Milano

Sabato 12 dicembre 2020 – ore 20:45 – Palasport di Montebello (VI)

TIERRE CHIMICA MONTEBELLO – CREDIT AGRICOLE SARZANA = 4-4 (2-1, 2-3)

Tierre Chimica: Bovo, Nicoletti D, Fariza (C), Miguelez – Tataranni, Bertinato, Nicoletti E – All. Chiarello

Credit Agricole: Corona, Borsi (C), Galbas J, Rossi, Ipinazar – De Rinaldis, Osorio, Cardella, Rispogliati, Bianchi – All. Bertolucci A

Marcatori: 1t: 5’57” Paiva (M), 12’52” Paiva (M), 19’11” De Rinaldis (S) – 2t: 3’43” Rossi (S), 6’02” Tataranni (M), 12’12” Paiva (M), 15’10” Ipinazar (S), 22’38” Ipinazar (tir.dir) (S)

Espusioni: 1t: 14’52” Nicoletti D (2′) (M), 14’52” De Rinaldis (2′) (S)

Arbitri: Louis Hyde di Breganze (VI) e Alfonso Rago di Giovinazzo (BA)

Sabato 12 dicembre 2020 – ore 20:45 – PalaMercurio di Grosseto

EDILFOX GROSSETO – GSH TRISSINO = 5-7 (2-7, 3-0)

Edilfox: Saitta, Rodriguez, Saavedra (C), Paghi S, D’Anna – Fantozzi, Buralli, Battaglia, Bardini, Bruni – All. Paghi F

Trissino: Catala, Pinto (C), Gavioli D, Garcia E, Malagoli – Faccin, Scuccato, Caio, Gavioli G, Zen – All. Resende

Marcatori: 1t: 2’15” Garcia E (T), 15’44” Gavioli D (T), 15’48” Buralli (G), 16’34” Scuccato (T), 19’07” Faccin (T), 19’18” Scuccato (T), 20’12” Saavedra (G), 20’20” Malagoli (T), 21’07” Malagoli (T) – 2t: 1’55” Paghi S (G), 11’51” Saavedra (G), 12’20” Saavedra (G)

Espulsioni: nessuno

Arbitri: Franco Ferrari di Viareggio (LU) e Roberto Giovine di Salerno

Sabato 12 dicembre 2020 – ore 20:45 – PalaRegnani di Scandiano (RE)

ROLLER HOCKEY SCANDIANO – LANARO BREGANZE = 7-3 (6-1, 1-2)

Scandiano: Hernandez, Franchi (C), Ballestero, Raffaelli, Saez – Casali, Busani, Fontanesi, Uva, Vecchi – All. Barbieri

Lanaro: Bigarella, Dal Santo (C), Gallifa, Agostini, Dalla Valle – Costenaro, Battagli, Sgaria G, Bergamaschi, Zanfi – All. Punset

Marcatori: 1t: 5’20” Raffaelli (S), 14’43” Ballestero (rig) (S), 16’44” Saez (S), 19’29” Ballestero (S), 20’40” Agostini (B), 23’46” Raffaelli (S), 24’08” Saez (S) – 2t: 13’20” Dalla Valle (B), 17’30” Ballestero (S), 19’55” Sgaria G (B)

Espulsioni: 2t: 21’03” Fontanesi (2′) (S)

Arbitri: Luca Molli di Viareggio (LU) e Marco Rondina di Vercelli

Sabato 12 dicembre 2020 – ore 20:45 – PalaArmeni di Follonica

GALILEO FOLLONICA – BIDIELLE CORREGGIO = 4-1 (0-1, 4-0)

Galileo: Barozzi, Pagnini F (C), Banini D, Pagnini M, Montigel – Cabella, Bonarelli, Esposto, Piro, Michetti – All. Silva

Bidielle: Campor, Zucchiatti, Barbieri, Garcia J, Posito F – Mattugini, Bertolucci M (C), Cinquini, Casari, Salines – All. Jara

Marcatori: 1t: 14’32” Garcia J (C) – 2t: 10’22” Pagnini M (F), 17’01” Pagnini M (F), 21’49” Banini D (F), 24’59” Pagnini M (F)

Espulsioni: 2t: 15’23” Garcia J (2′) (C)

Arbitri: Ulderico Barbarisi di Salerno e Donato Mauro di Salerno

Foto: FISR/Vanelli