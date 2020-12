Non c’è tempo per pensare al passato. La Serie A1 di hockey pista è pronta a tornare subito in scena, con l’undicesima giornata della sua stagione regolare.

Tutti in campo in contemporanea in quello che sarà un sabato 12 dicembre rovente, che potrebbe ridisegnare gli equilibri di una classifica comandata in questo momento da un Sarzana eccezionale. Andiamo quindi a scoprire il programma del turno che scatterà fra ventiquattro ore.

Hockey pista, Serie A1: programma, orari, tv e streaming dell’undicesima giornata

Sabato 12 dicembre 2020 – ore 20:45 – PalaBiassono di Biassono (MB)

AMATORI WASKEN LODI – WHY SPORT VALDAGNO

Arbitri: Massimiliano Carmazzi di Viareggio (LU) e Simone Brambilla di Agrate Brianza (MB)

DIRETTA FISRTV http://bit.ly/hpserieA1- lodxval – Commento di Stefano Blanchetti

Sabato 12 dicembre 2020 – ore 20:45 – PalaBiassono di Biassono (MB)

GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMi – UBROKER BASSANO

Arbitri: Matteo Galoppi di Follonica (GR) e Matteo Fermi di Piacenza

DIRETTA FISRTV http://bit.ly/hpserieA1- forxbas – Commento di Fabrizio Ercolini e Giulio Arnolieri

Sabato 12 dicembre 2020 – ore 20:45 – PalaBiassono di Biassono (MB)

TEAMSERVICECAR MONZA – TELEA MEDICAL SANDRIGO

Arbitri: Claudio Ferraro di Bassano (VI) e Giorgio Fontana di Milano

DIRETTA FISRTV http://bit.ly/hpserieA1- monzxsan – Commento di Paolo Virdi

Sabato 12 dicembre 2020 – ore 20:45 – Palasport di Montebello (VI)

TIERRE CHIMICA MONTEBELLO – CREDIT AGRICOLE SARZANA

Arbitri: Louis Hyde di Breganze (VI) e Alfonso Rago di Giovinazzo (BA)

DIRETTA FISRTV http://bit.ly/hpserieA1- montxsar – Commento di Simone Carraro

Sabato 12 dicembre 2020 – ore 20:45 – PalaMercurio di Grosseto

EDILFOX GROSSETO – GSH TRISSINO

Arbitri: Franco Ferrari di Viareggio (LU) e Roberto Giovine di Salerno

DIRETTA FISRTV http://bit.ly/hpserieA1- groxtri – Commento di Matteo Alfieri e Maurizio Caldarelli

Sabato 12 dicembre 2020 – ore 20:45 – PalaRegnani di Scandiano (RE)

ROLLER HOCKEY SCANDIANO – LANARO BREGANZE

Arbitri: Luca Molli di Viareggio (LU) e Marco Rondina di Vercelli

DIRETTA FISRTV http://bit.ly/hpserieA1- scaxbre – Commento di Sandro Rainieri

Sabato 12 dicembre 2020 – ore 20:45 – PalaArmeni di Follonica

GALILEO FOLLONICA – BIDIELLE CORREGGIO

Arbitri: Ulderico Barbarisi di Salerno e Donato Mauro di Salerno

DIRETTA FISRTV http://bit.ly/hpserieA1- folxcor – Commento di Enrico Giovannelli e Maurizio Ceccarelli

