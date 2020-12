Non c’è tempo di respirare. Dopo la ripartenza di sabato scorso, la Serie A1 2020/2021 di hockey pista è pronta a ritornare in campo con la sua decima giornata di stagione regolare.

Saranno sei i match in programma l’8 dicembre, mentre il giorno dopo il turno si concluderà con il posticipo televisivo. Andiamo quindi a scoprire programma, orari, tv e streaming della 10a giornata.

Hockey pista, Serie A1: programma, orari, tv e streaming della 10a giornata

Martedì 8 dicembre 2020 – ore 20:45 – PalaCastellotti di Lodi

AMATORI WASKEN LODI – HOCKEY ROLLER SCANDIANO

Arbitri: Giovanni Andrisani di Matera ed Alfonso Rago di Giovinazzo (BA)

DIRETTA FISRTV http://bit.ly/hpserieA1- lodxsca – Commento di Stefano Blanchetti

Martedì 8 dicembre 2020 – ore 20:45 – PalaUbroker di Bassano (VI)

UBROKER BASSANO – TEAMSERVICECAR MONZA

Arbitri: Franco Ferrari di Viareggio e Paolo Moresco di Marostica (VI)

DIRETTA FISRTV http://bit.ly/hpserieA1- basxmonz – Commento di Vincenzo Pittureri

Martedì 8 dicembre 2020 – ore 20:45 – Palasport di Montebello (VI)

LANARO BREGANZE – GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI

Arbitri: Simone Brambilla di Agrate Brianza (MB) e Marcello di Domenico di Correggio (RE)

DIRETTA FISRTV http://bit.ly/hspserieA1- brexfor – Commento di Fausto Pozzan



Martedì 8 dicembre 2020 – ore 20:45 – PalaTerzi di Sarzana (SP)

CREDIT AGRICOLE SARZANA – EDILFOX GROSSETO

Arbitri: Massimiliano Carmazzi di Viareggio (LU) e Enrico Uggeri di Lodi

DIRETTA FISRTV http://bit.ly/hpserieA1- sarxgro – Commento di Alessandro Grasso Peroni

Martedì 8 dicembre 2020 – ore 20:45 – PalaPietri di Correggio (RE)

BIDIELLE CORREGGIO – TIERRE CHIMICA MONTEBELLO

Arbitri: Matteo Galoppi di Follonica (GR) e Roberto Giovine di Salerno

DIRETTA FISRTV http://bit.ly/hpserieA1- corxmont – Commento di Francesco Ferrari

Martedì 8 dicembre 2020 – ore 20:45 – Palasport di Sandrigo (VI)

TELEA MEDICAL SANDRIGO – GALILEO FOLLONICA

Arbitri: Louis Hyde di Breganze (VI) e Marco Rondina di Vercelli

DIRETTA FISRTV http://bit.ly/hpserieA1- sanxfol – Commento di Stefano Retis

Mercoledì 9 dicembre 2020 – ore 20:45 – PalaLido di Valdagno

WHY SPORT VALDAGNO – GSH TRISSINO

Arbitri: Luca Molli di Viareggio (LU) e Andrea Davoli di Reggio Emilia

DIRETTA FISRTV http://bit.ly/hpserieA1- valxtri – Commento di Domenico Tomba e Stefano Zamperin

michele.cassano@oasport.it

Foto: FISR / Vincenzo Biagini