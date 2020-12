Hockey pista, Serie A1: Forte dei Marmi ferma Lodi. Sarzana va in testa alla classifica

Una ripartenza col botto. La Serie A1 di hockey pista regala, nel sabato sera del suo restart, emozioni e stravolgimenti in classifica infiammando nuovamente un campionato che, nella sua prima parte, era già stato assai intrigante. Andiamo a vedere come sono andate le cose in questo sabato 5 dicembre 2020.

Il risultato del giorno è la vittoria del Forte dei Marmi sul Lodi, coi toscani che si impongono 4-3 in rimonta grazie ai gol decisivi di Motaran e Rubio. Il successo dei toscani consente – di riflesso – al Sarzana e al Valdagno di superare i lombardi nella graduatoria generale: i liguri infatti vanno in testa da soli, per effetto del blitz (1-4) effettuato in casa del Trissino, mentre i veneti si sistemano in seconda posizione dopo aver espugnato (anche in questo caso 1-4) la pista dello Scandiano.

Nelle altre quattro partite in programma invece vi sono da registrare l’autoritaria vittoria del Follonica sul Bassano, per 4-2, la dilagante affermazione per 4-8 del Correggio nella tana del Grosseto, la convincente prestazione del Montebello che ha battuto 6-2 il Sandrigo e la sudata performance del Monza che l’ha spuntata 3-2 sul Breganze.

Hockey pista Serie A1: LA CLASSIFICA



Squadra Punti Partite giocate Differenza gol Ultime 3 gare 1 Credit Agricole Sarzana 15 6 11 V-V-V 2 Why Sport Valdagno 13 5 14 V-V-V 3 Amatori Wasken Lodi 12 5 13 V-V-S 4 Ubroker Bassano 1954 10 6 9 V-S-S 5 BDL Correggio 10 6 0 S-V-V 6 GDS Impianti Forte dei Marmi 9 4 3 V-V-V 7 Tierre Chimica Montebello 7 4 4 P-V-V 8 GSH Trissino 6 5 -1 V-S-S 9 Edilfox Grosseto 6 4 -4 V-S-S 10 Galileo Follonica 4 4 -2 P-S-V 11 TeamServiceCar Monza 3 4 -7 S-S-V 12 Telea Medical Sandrigo 3 6 -18 S-S-S 13 Roller Scandiano 1 4 -9 S-S-S 14 Lanaro Breganze 0 5 -13 S-S-S

Hockey pista Serie A1: I TABELLINI

Sabato 5 dicembre 2020 – ore 20:45 – PalaForte di Forte dei Marmi (LU)

GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI – AMATORI WASKEN LODI = 4-3 (2-3, 2-0)

GDS Impianti: Gnata, Motaran (C), Rubio, Casas, Ambrosio – Burgaya, Giovannetti, Maremmani, Antonioni, Bertozzi – All. Orlandi

Amatori: Grimalt, Illuzzi (C), Compagno, Cinquini, Torner – Mendez, Greco, Gori M, Gori A, Porchera – All. Bresciani

Marcatori: 1t: 2’58” Casas (F), 3’56” Ambrosio (tir.dir) (F), 19’57” Illuzzi (rig) (L), 20’14” Compagno (tir.dir) (L), 21’25” Mendez (L) – 2t: 4’29” Motaran (tir.dir) (F), 17’40” Rubio (F)

Espulsioni: 1t: 3’56” Compagno (2′) (L), 22’09” Torner (2′) (L), 24’49” Motaran (2′) (F), 24’49” Compagno (2′) (L)

Arbitri: Franco Ferrari di Viareggio (LU) e Louis Hyde di Breganze (VI)

Sabato 5 dicembre 2020 – ore 20:45 – PalaBiassono di Biassono (MB)

TEAMSERVICECAR MONZA – LANARO BREGANZE = 3-2 (1-1, 2-1)

TeamServiceCar: Zampoli (C), Lazzarotto, Nadini, Galimberti, Ardit – Borgo, Lanaro, Cesana, Villa, Brusamarello – All. Colamaria

Lanaro: Bigarella, Dal Santo (C), Gallifa, Bergamaschi, Agostini – Dalla Valle, Costenaro, Battaglin, Sgaria G, Zanfi – All. Punset

Marcatori: 1t: 6’34” Galimberti (tir.dir) (M), 12’36” Dal Santo (B) – 2t: 0’21” Ardit (M), 12’50” Gallifa (B), 22’11” Nadini (tir.dir) (M)

Espulsioni: 1t: 6’34” Dalla Valle (2′) (B) – 2t: 10’53” Costenaro (2′) (B), 22’11” Dal Santo (2′) (B)

Arbitri: Massimiliano Carmazzi di Viareggio (LU) e Matteo Fermi di Piacenza

Sabato 5 dicembre 2020 – ore 20:45 – Palasport di Montebello (VI)

TIERRE CHIMICA MONTEBELLO – TELEA MEDICAL SANDRIGO = 6-2 (1-1, 5-1)

Tierre Chimica: Bovo, Nicoletti D, Fariza (C), Miguelez, Tataranni – Paiva, Bertinato, Bolla, Peretto, Nicoletti E – All. Chiarello

Telea Medical: Dal Monte, Pallares, Neves, Vazquez, Cacau – Pozzato, Poletto (C), Menin, Contro, Gasparotto – All. Vanzo

Marcatori: 1t: 2’05” Neves (S), 16’10” Tataranni (M) – 2t: 6’18” Miguelez (M), 7’33” Pallares (S), 8’44” Miguelez (M), 15’51” Fariza (M), 22’52” Paiva (M), 24’52” Tataranni (tir.dir) (M)

Espulsioni: nessuno

Arbitri: Simone Brambilla di Agrate Brianza (MB) e Paolo Moresco di Marostica (VI)

Sabato 5 dicembre 2020 – ore 20:45 – PalaMercurio di Grosseto

EDILFOX GROSSETO – BIDIELLE CORREGGIO = 4-8 (2-2, 2-6)

Edilfox: Saitta, Saavedra (C), Rodriguez, Paghi, D’Anna – Buralli, Fantozzi, Battaglia, Bardini, Bruni – All. Achilli

Bidielle: Campor, Zucchiatti, Barbieri, Posito, Garcia J – Bertolucci (C), Mattugini, Cinquini Casari, Salines – All. Jara

Marcatori: 1t: 4’08” Paghi (G), 5’51” Rodriguez (G), 10’36” Garcia J (C), 13’51” Bertolucci (C) – 2t: 2’27” Posito (C), 8’50” Buralli (tir.dir) (G), 15’47” Mattugini (C), 17’16” Bertolucci (C), 19’33” Bertolucci (C), 19’52” Saavedra (G), 24’20” Bertolucci (tir.dir) (C), 24’47” Barbieri (C)

Espulsioni: 1t: 2’23” Posito (2′) (C) – 2t: 4’45” Rodriguez (2′) (G), 8’50” Barbieri (2′) (C), 18’04” Paghi (2′) (G), 24’20” Rodriguez (2′) (G)

Arbitri: Ulderico Barbarisi di Salerno e Roberto Toti di Salerno

Sabato 5 dicembre 2020 – ore 20:45 – PalaDante di Trissino (VI)

GSH TRISSINO – CREDIT AGRICOLE SARZANA = 1-4 (1-2, 0-2)

Trissino: Catala, Malagoli, Pinto (C), Scuccato, Garcia E – Caio, Gavioli D, Faccin, Gavioli G, Zen – All. Resende

Credit Agricole: Corona, Borsi (C), Galbas J, Rossi, Ipinazar – De Rinaldis, Osorio, Cardella, Rispogliati, Bianchi – All. Bertolucci A

Marcatori: 1t: 9’06” Malagoli (T), 9’31” Galbas J (S), 13’31” Galbas J (S) – 2t: 14’32” Rossi (S), 16’49” Rossi (S)

Espulsioni: nessuno

Arbitri: Claudio Ferraro di Bassano (VI) e Marco Rondina di Vercelli

Sabato 5 dicembre 2020 – ore 20:45 – PalaRegnani di Scandiano (RE)

ROLLER HOCKEY SCANDIANO – WHY SPORT VALDAGNO = 1-4 (0-4, 1-0)

Scandiano: Hernandez, Franchi (C), Raffaelli, Ballestero, Saez – Busani, Casali, Fontanesi, Vecchi – All. Barbieri

Why Sport: Sgaria B, Cocco (C), Centeno, De Oro, Brendolin – Piroli, Mir M, Burtini, Zordan, Fongaro – All. Mir D

Marcatori: 1t: 7’09” De Oro (V), 10’51” Piroli (V), 16’07” Mir M (V), 21’35” De Oro (V) – 2t: 9’57” Franchi (S)

Espulsioni: nessuna

Arbitri: Marcello Di Domenico di Correggio (RE) e Giorgio Fontana di Milano

Sabato 5 dicembre 2020 – ore 20:45 – PalaArmeni di Follonica (GR)

GALILEO FOLLONICA – UBROKER BASSANO = 4-2 (3-1, 1-1)

Galileo: Barozzi, Pagnini F (C), Montigel, Pagnin M, Banini D – Cabella, Bonarelli, Piro, Esposto, Menichetti – All. Silva S.

Ubroker: Verona, Amato (C), Canesso, Festa, Cancela – Galbas P, Milani, Baggio, Pertegato – All. Crudeli

Marcatori: 1t: 0’44” Pagnini M (F), 4’07” Montigel (rig) (F), 9’46” Cancela (B), 15’05” Pagnini F (sup.num) (F) – 2t: 6’22” Banini D (F), 14’06” Milani (B)

Espulsioni:1t: 13’23” Cancela (2′) (B)

Arbitri: Luca Molli di Viareggio (LU) e Mario Trevisan di Viareggio (LU)

Foto: FISR