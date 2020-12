Hockey pista, Serie A1 2020-2021: in attesa del Valdagno vincono tutte le big

Una tornata all’insegna della “normalità”. La Serie A1 2020-2021 di hockey pista ha visto giocarsi praticamente tutto o quasi il decimo turno della stagione, ad eccezione del posticipo che vedrà impegnate Valdagno e Trissino (in uno dei tantissimi incroci vicentini del campionato): andiamo a vedere come sono andate le cose.

La capolista Sarzana si è confermata tale battendo 4-1 in casa il Grosseto, così come hanno fatto due delle sue illustri inseguitrici, ovvero il Lodi ed il Forte dei Marmi. I lombardi infatti si sono imposti per 8-1 fra le mura amiche con lo Scandiano, mentre i toscani hanno sommerso la tana del Breganze passando in Veneto col punteggio di 1-3.

Sulla stessa falsariga, anche se a una latitudine di classifica minore, il Follonica, capace di imporsi 1-7 in casa del Sandrigo. Le partite più tirate invece hanno visto il Bassano spuntarla 3-2 sul Monza ed il Montebello espugnare la pista del Correggio col risultato di 3-4.

HOCKEY PISTA, SERIE A1: LA CLASSIFICA

1 Credit Agricole Sarzana 18 7 14 V-V-V 2 Amatori Wasken Lodi 15 6 20 V-S-V 3 Why Sport Valdagno 13 5 14 V-V-V 4 Ubroker Bassano 1954 13 7 10 S-S-V 5 GDS Impianti Forte dei Marmi 12 5 15 V-V-V 6 Tierre Chimica Montebello 10 5 5 V-V-V 7 BDL Correggio 10 7 -1 V-V-S 8 Galileo Follonica 7 5 4 S-V-V 9 GSH Trissino 6 5 -1 V-S-S 10 Edilfox Grosseto 6 5 -7 S-S-S 11 TeamServiceCar Monza 3 5 -8 S-V-S 12 Telea Medical Sandrigo 3 7 -24 S-S-S 13 Roller Scandiano 1 5 -16 S-S-S 14 Lanaro Breganze 0 6 -25 S-S-S

HOCKEY PISTA, SERIE A1: I TABELLINI

Martedì 8 dicembre 2020 – ore 20:45 – PalaCastellotti di Lodi

AMATORI WASKEN LODI – HOCKEY ROLLER SCANDIANO = 8-1 (4-0, 4-1)

Amatori: Grimalt, Illuzzi (C), Greco, Mendez, Compagno – Torner, Cinquini, Gori M, Gori A, Porchera – All. Bresciani

Scandiano: Hernandez, Franchi (C), Raffaelli, Ballestero, Saez – Casali, Busani, Fontanesi, Stefani, Vecchi – All. Barbieri

Marcatori: 1t: 6’56” Mendez (L), 7’31” Illuzzi (L), 8’23” Illuzzi (L), 14’30” Compagno (L) – 2t: 2’17” Mendez (L), 7’35” Greco (L), 9’57” Cinquini (L), 12’39” Compagno (L), 17’35” Saez (S)

Espulsioni: 2t: 3’44” Saez (2′) (S)

Arbitri: Giovanni Andrisani di Matera ed Alfonso Rago di Giovinazzo (BA)

Martedì 8 dicembre 2020 – ore 20:45 – PalaDue di Bassano (VI)

UBROKER BASSANO – TEAMSERVICECAR MONZA = 3-2 (2-0, 1-2)

Ubroker: Pertegato, Amato (C), Coy, Galbas P, Cancela – Festa, Milani, Canesso, Baggio, Verona – All. Crudeli

TeamServiceCar: Zampoli (C), Lazzarotto, Nadini, Ardit, Galimberti – Borgo, Lanaro, Tognacca, Cesana, Brusamarello – All. Colamaria:

Marcatori: 1t: 0’20” Galbas P (B), 11’04” Cancela (B) – 2t: 2’22” Borgo (M), 8’45” Galbas P (B), 23’04” Nadini (M)

Espulsioni: 2t: 17’48” Coy (2′) (B)

Arbitri: Franco Ferrari di Viareggio e Paolo Moresco di Marostica (VI)

Martedì 8 dicembre 2020 – ore 20:45 – Palasport di Montebello (VI)

LANARO BREGANZE – GDS IMPIANTI FORTE DEI MARMI = 1-13 (0-8, 1-5)

Lanaro: Bigarella, Dal Santo (C), Agostini, Galliga, Dalla Valle A – Costenaro, Battaglin, Sgaria G, Bergamaschi, Zanfi – All. Punset

GDS Impianti: Gnata, Motaran (C), Rubio, Casas, Ambrosio – Maremmani, Burgaya, Giovannetti, Antonioni, Bertozzi – All. Orlandi

Marcatori: 1t: 2’49” Motaran (F), 7’29” Ambrosio (F), 9’01” Casas (F), 12’04” Casas (F), 16’33” Maremmani (F), 18’16” Burgaya (F), 20’21” Giovannetti (F), 22’11” Maremmani (F) – 2t: 2’02” Ambrosio (F), 4’49” Ambrosio (F), 8’54” Battaglin (B), 12’17” Casas (F), 23’08” Motaran (F), 24’37” Giovannetti (F)

Espulsioni: 1t: 5’11” Ambrosio (2′) (F), 17’48” Battaglin (2′) (B)

Arbitri: Simone Brambilla di Agrate Brianza (MB) e Marcello di Domenico di Correggio (RE)

Martedì 8 dicembre 2020 – ore 20:45 – PalaTerzi di Sarzana (SP)

CREDIT AGRICOLE SARZANA – EDILFOX GROSSETO = 4-1 (1-0, 3-1)

Credit Agricole: Corona, Borsi (C), Ipinazar, Galbas J, Rossi – De Rinaldis, Osorio, Rispogliati, Cardella, Bianchi – All. Bertolucci

Edilfox: Saitta, Rodriguez, Savedra (C), D’Anna, Paghi S – Buralli, Fantozzi, Battaglia, Bardini, Bruni – All. Paghi F

Marcatori: 1t: 13’35” Rossi (rig) (S) – 2t: 6’43” Galbas P (G), 7’16” D’Anna (tir.dir) (G), 18’23” Rossi (S), 23’37” Galbas P (S)

Espulsioni: 1t: 21’58” Paghi S (2′) (G)

Arbitri: Massimiliano Carmazzi di Viareggio (LU) e Enrico Uggeri di Lodi

Martedì 8 dicembre 2020 – ore 20:45 – PalaPietri di Correggio (RE)

BIDIELLE CORREGGIO – TIERRE CHIMICA MONTEBELLO

Bidielle: Campor, Zucchiatti, Barbieri, Garcia J, Posito – Bertolucci (C), Mattugini, Casari, Righi, Salines – All. Jara

Tierre Chimica: Nicoletti E, Nicoletti D, Fariza (C), Miguelez, Tataranni – Paiva, Bertinato, Bovo – All. Chiarello

Marcatori: 1t: 6’37” Posito (C), 15’56” Nicoletti D (M), 21’43” Posito (C) – 2t: 4’54” Fariza (M), 8’05” Soares (M), 9’27” Fariza (M), 11’26” Bertolucci (rig) (C)

Espulsioni: 2t: 24’43” Barbieri (2′) (C)

Arbitri: Matteo Galoppi di Follonica (GR) e Roberto Giovine di Salerno

Martedì 8 dicembre 2020 – ore 20:45 – Palasport di Sandrigo (VI)

TELEA MEDICAL SANDRIGO – GALILEO FOLLONICA = 1-7 (0-3, 1-4)

Telea Medical: Dal Monte M, Pallares, Neves, Cacau, Pozzato – Vazquez, Poletto (C), Menin, Contro, Gasparotto – All. Vanzo

Galileo: Barozzi, Banini D, Montigel, Pagnini F (C), Pagnini M – Bonarelli, Gucci, Piro, Esposto, Menichetti – All. Silva S

Marcatori: 1t: 15’37” Banini D (F), 20’59” Bonarelli (F), 23’56” Pagnini M. (F) – 2t: 7’47” Pallares (rig) (S), 8’30” Banini D (tir.dir) (F), 9’50” Banini D (F),16’53” Bonarelli (F), 24’20” Pagnini M (F)

Arbitri: Louis Hyde di Breganze (VI) e Marco Rondina di Vercelli

