Golf, la stagione dell’European Tour si chiude con il DP World Tour Championship 2020. Patrick Reed pronto a fare la storia

La lunga e interminabile stagione 2020 dell’European Tour raggiunge finalmente il suo culmine questa settimana con un cast stellare che prenderà parte al DP World Tour Championship. Patrick Reed sta cercando di diventare il primo americano ad essere incoronato sul circuito europeo, visto che nelle trentasette edizioni precedenti questo non è mai accaduto. Il campione Masters 2018 attualmente guida infatti la Race to Dubai davanti al vincitore del 2017, il britannico Tommy Fleetwood, che naturalmente sarà presente al Jumeirah Golf Estates in cerca del bis. Completano i primi cinque all’inizio del weekend altri campioni a livello PGA Tour come Collin Morikawa, Lee Westwood e il giocatore più in voga del circuito Christiaan Bezuidenhout, che arriva dalle due vittorie consecutive in Sud Africa.

Il trentenne americano Reed è una vera star globale e non ha mai nascosto il suo obiettivo di vincere la Race to Dubai fin da quando è entrato a far parte dell’European Tour nel 2015, ed ha seguito le parole ai fatti presentandosi molto più spesso dei connazionali nei vari eventi del Vecchio continente. In questa travagliata stagione “Captain America” ​​è tornato in cima alla classifica dopo il terzo posto al BMW PGA Championship di Wentworth ed è pronto alla settimana della consacrazione. , un uomo che non si accontenta di giocare semplicemente al golf target che è parte integrante della maggior parte degli eventi del PGA Tour, e sarà un uomo molto difficile da battere.

Loading...

Loading...

Dall’altra parte abbiamo l’esperto Lee Westwood, che sta vivendo una sorta di seconda rinascita e tenterà di diventare solo il terzo golfista britannico della storia vincere l’Harry Vardon Trophy per tre volte, dopo Bernard Hunt e Peter Oosterhuis. Chiaramente dall’altra parte invece Fleetwood potrebbe raggiungere lui e sir Nick Faldo a quota due. Situazione opposta a quella di Reed per l’altro americano, Collin Morikawa che sarà al via per la prima volta in carriera in un evento regolare Tour europeo, sperando di coronare una stagione incredibile con l’ennesima grande prestazione.

michele.brugnara@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL GOLF

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse