Golf: Christiaan Bezuidenhout prenota la vittoria al South African Open 2020. 21° Aron Zemmer

Dopo tre giri vola verso la vittoria Christiaan Bezuidenhout, nel suo Sudafrica, e precisamente a Sun City, in quel Gary Player Country Club che è l’unico degli oltre 400 campi disegnato dal popolare campione che porta il suo nome. Per lui, dopo tre giri, c’è la testa del South African Open, ultimo step (assieme al primo torneo a Dubai) dell’European Tour prima delle finali del circuito continentale, con la terza giornata consecutiva da 67 colpi, 5 sotto il par, che lo porta a -15 complessivamente.

Molto lontani gli inseguitori: il connazionale Dylan Frittelli e il gallese Jamie Donaldson si trovano a -10, con il primo a risalire dal terzo posto e il secondo a cedere la co-leadership per inserirsi assieme in seconda posizione. Quarti gli altri padroni di casa JC Ritchie e Dean Burmester a -9, con Ritchie autore del miglior giro di giornata in -6 con otto birdie, di cui sei nelle prime nove buche, e due bogey.

Si procede poi a coppie in classifica: ancora Sudafrica al sesto posto a -8, con Hennie du Plessis che risale assieme al rappresentante dello Zimbabwe Scott Vincent; ottavi a -7 Ruan Korb e l’olandese Joost Luiten, decimi Jacques Kruyswijk e il tedesco Marcel Siem a -6. L’unico azzurro rimasto in gara, Aron Zemmer, perde cinque posizioni ed è al momento 21° a -2 dopo aver girato pari con il par.

Foto: LaPresse