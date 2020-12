Golf: al Mayakoba Classic guida Russell Knox dopo le prime 18 buche. Niemann, Grillo e Hoge all’inseguimento

Si è concluso poco fa il primo giro del Mayakoba Golf Classic di Playa del Carmen, in Messico. A guidare le danze al Camaleon Golf Club ci pensa lo scozzese Russell Knox, che riesce a sopperire al bogey alla buca 2 con sette successivi birdie che lo collocano davanti a tutti con -6 (65 colpi). Lo scozzese cerca la quarta vittoria da pro su uno dei due circuiti maggiori, ed è l’Irish Open l’ultimo torneo importante che ha vinto, nel 2018.

A seguire Knox ci sono tre uomini: il cileno Joaquin Niemann, l’argentino Emiliano Grillo e l’americano Tom Hoge, tutti a -5 e seguiti da un ampio gruppo dei quinti a -4, che comprende una pattuglia formata da Tony Finau, Brendon Todd, Aaron Wise, Nate Lashley e Akshay Bhatia nella quota a stelle e strisce, per completarsi con il norvegese Viktor Hovland, il padrone di casa Carlos Ortiz e il canadese Michael Gligic.

Tra coloro che non si trovano in un’ottima posizione, da segnalare l’ex campione dello US Open Gary Woodland, 70° a +1 così come il numero 3 del mondo Justin Thomas, il nordirlandese Graeme McDowell e l’inglese Luke Donald. Più indietro ancora, al 104° posto, l’australiano Marc Leishman e lo spagnolo Rafa Cabrera Bello (+3).

Foto: LaPresse