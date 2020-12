Fortitudo Bologna-Bilbao oggi: orario, tv, streaming, programma Champions League basket

La Fortitudo Bologna cerca di ripartire dopo l’esonero di Meo Sacchetti. Il CT dell’Italia ha pagato un inizio di stagione disastroso in campionato e da mercoledì sulla panchina della Effe ci sarà Luca Dalmonte. Intanto la squadra sarà impegnata questa sera in Champions League in casa contro gli spagnoli del Bilbao in un match fondamentale per il futuro europeo della Fortitudo, che aveva perso la prima partita nettamente contro il Bamberg.

Qui di seguito il programma completo del match Fortitudo Bologna-Bilbao, match valevole per la Champions League 2020-2021. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta streaming su Eurosport Player e non perdetevi anche la diretta scritta su OA Sport.

FORTITUDO BOLOGNA-BILBAO, CHAMPIONS LEAGUE 2020-2021: PROGRAMMA

MARTEDI’ 8 DICEMBRE

Ore 20.30 Fortitudo Bologna-Bilbao

FORTITUDO BOLOGNA-BILBAO, CHAMPIONS LEAGUE 2020-2021: STREAMING

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA SCRITTA – OA Sport

Credit: Ciamillo