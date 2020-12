Fabio Aru torna a correre! Appuntamento dopo Natale nel ciclocross: inizia la rinascita del Cavaliere

Fabio Aru tornerà a correre domenica 27 dicembre. E non lo farà in una gara di ciclismo su strada, bensì si cimenterà nel ciclocross. Come ha svelato Scratch, in una notizia rilanciata anche da inbici.net, il Cavaliere dei Quattro Mori prenderà infatti il via alla sesta tappa del 41° Trofeo Triveneto, che andrà in scena a San Eusebio di Bassano (in provincia di Vicenza). Tra sette giorni esatti il sardo si rimetterà un numero sulla schiena a distanza di quasi quattro mesi dal quel 6 settembre in cui si ritirò durante la tappa Pau-Laruns del Tour de France.

In questi 100 giorni abbondanti il 30enne è stato al centro dell’attenzione perché era una delle pedine più importanti del Ciclomercato. Fabio Aru era in scadenza di contratto con la UAE Emirates dopo tre anni avari di risultati e ben al di sotto delle aspettative, ma era particolarmente desiderato da diverse formazioni. Era stato corteggiatissimo da Luca Scinto (come ci ha svelato in un’intervista), ma alla fine ha firmato per la Qhubeka Assos (ex NTT), compagine sudafricana con sponsor svizzero per cui militerà dal 1° gennaio 2021 (nello stesso team figurano anche il Campione d’Europa Giacomo Nizzolo e Domenico Pozzovivo).

Fabio Aru incomincia il suo rilancio da una prova atipica per quello che è stato abituato a fare nell’ultimo decennio, ma bisogna ricordare che il suo approccio al mondo del pedale è avvenuto proprio con il ciclocross. Sarà dunque come un ritorno al primo amore per il sardo, pronto a incominciare dal Veneto la sua rinascita. Già due volte sul podio al Giro d’Italia (secondo nel 2015, terzo nel 2014) e vincitore della Vuelta di Spagna 2015, nonché quinto al Tour de France 2017 (quando indossò anche la maglia gialla), il ragazzo di Villacidro vuole tornare ai fasti di un tempo e nelle ultime interviste rilasciate appare decisamente convinto dei propri mezzi e delle proprie possibilità. Lo rivedremo dunque subito dopo Natale, naturalmente non ci sono ambizioni in termini di risultato in questa particolare gara di ciclocross, ma sarà un modo per rimettersi in gioco in una competizione agonistica.

Per dovere di cronaca ricordiamo che il Trofeo Triveneto era incominciato il 18 ottobre a Nova Gorica (Slovenia) ed era poi proseguito con quattro eventi a novembre tra il Veneto e la provincia di Bolzano. Dopo l’appuntamento del 27 dicembre, si ritornerà a correre il 3 gennaio a Scorzè (in provincia di Venezia), prima della conclusione prevista il 17 gennaio a Variano (Udine).

