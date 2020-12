Cresce l’attesa per il grande ritorno in gara di Fabio Aru. A quasi quattro mesi di distanza dal 6 settembre, quando si ritirò dal Tour de France, domani (domenica 27 dicembre, ore 14.30) il Cavaliere dei Quattro Mori monterà nuovamente in bicicletta e parteciperà al Cross Ancona le Velò, quarta tappa dell’Adriatico Cross Tour. Sì, il sardo ha scelto il ciclocross per rimettersi in moto dopo un lungo periodo di lontananza dal gruppo: nessun evento su strada, ma un trittico di appuntamenti tra prati e fango durante queste festività natalizie. Si riparte dal capoluogo marchigiano, con ancora la casacca della UAE Emirates (il contratto con la Qhubeka Assos entrerà in essere a partire dal 1° gennaio 2021). Si tratta di un evento regionale FCI Marche, con in palio punti top class in vista degli Assoluti in programma a inizio gennaio in quel di Lecce.

Fabio Aru scalderà la gamba nel ciclocross, suo primo grande amore a livello ciclistico. Proprio questa specialità lo ha fatto avvicinare all’universo delle due ruote. A quando risale l’ultima partecipazione di Fabio Aru a una gara di ciclocross? Per ritrovare una kermesse di spessore bisogna risalire al 26 gennaio 2008, quasi 13 anni fa: in quell’occasione, a Treviso, andò in scena la prova juniores dei Mondiali e Fabio Aru, con indosso la maglia azzurra della Nazionale Italiana, concluse la prova al 25mo posto, attardato di 2’35” dal francese Arnaud Jouffrouy, il quale sconfisse il poi fuoriclasse slovacco Peter Sagan (tre volte Campione del Mondo su strada tra gli elite) e il ceco Lubomir Petrus.

Fabio Aru ai tempi aveva 17 anni e mezzo, poi iniziò la sua carriera su strada e diventò professionista nel 2012 con l’Astana, vincendo una Vuelta di Spagna, salendo due volte sul podio al Giro d’Italia e concludendo il Tour de France 2017 in quinta posizione.

Foto: Lapresse