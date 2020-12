Fabio Aru tornerà in gara domenica 27 dicembre, ma non si cimenterà in una corsa su strada. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha optato per una corsa di ciclocross: sarà dal fango di Ancona, dovrà andrà in scena la quarta edizione del Cross di Ancona Trofeo Velò, che il sardo riprenderà confidenza con la bicicletta. Non gareggia da inizio settembre, quando si ritirò al Tour de France. Da quel momento il 30enne è stato grande protagonista del Ciclomercato, ha lasciato la UAE Emirates per accasarsi alla Qhubeka Assos (il contratto entrerà in essere a partire dal 1° gennaio 2021, dunque domani correrrà ancora con i colori della compagine emiratina) ed è pronto a rilanciarsi dopo tre anni particolarmente bui.

Fabio Aru si dovrà cimentare con l’ostico tracciato di 2800 metri, infarcito di diverse difficoltà altimetriche e di ostacoli, oltre che dal fango creatosi a causa della forte pioggia caduta oggi, allestito sui pratoni al di fuori dello Stadio del Conero nel capoluogo marchigiano. Il sardo riparte da qui per provare a ritrovare la forma dei giorni migliori ed essere protagonista su strada nel 2021. Il ragazzo di Villacidro torna al suo primo amore, ovvero quel ciclocross che gli permise di indossare la maglia azzurra della Nazionale Italiana per la prima volta (nelle categorie giovanili).

Lo stesso ciclista ha ricordato quei momenti, pubblicando una serie di foto sui sui profili social, accompagnandolo con un paio di righe: “Tutto iniziò da qui. Prime trasferte, primi Natali e ultimi dell’anno via di casa. Vestire la prima maglia azzurra e molto altro ancora. Riparto da qui. Ci vediamo domani ad Ancona e martedì a San Fior“.

Foto: profilo Instagram Fabio Aru