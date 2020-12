Domenica 27 dicembre andrà in scena il Cross Ancona Le Velò, quarta tappa dell’Adriatico Cross Tour. Sarà il capoluogo marchigiano a ospitare questa kermesse sui pratoni attorno allo Stadio del Conero. Il tracciato di circa 3000 metri è particolarmente esigente e tecnico, sicuramente metterà a dura prova tutti i partecipanti di un evento che è finito sotto i riflettori per un motivo principale: Fabio Aru sarà ai nastri di partenza!

Il Cavaliere dei Quattro Mori, due volte sul podio al Giro d’Italia e quinto al Tour de France 2017, ha deciso di ritornare in gara a quasi quattro mesi dalla sua ultima apparizione (ritiro alla Grande Boucle). Il sardo, però, lascerà momentaneamente la strada e si cimenterà col ciclocross, disciplina spettacolare e di grande fascino, il primo amore ciclistico del 30enne. Il futuro alfiere della Qhubeka Assos sarà in gara a partire dalle ore 14.30 in questo appuntamento classificato come gara top class FCI e valido per il campionato regionale FCI Marche per agonisti e amatori.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio del Cross Ancona Le Velò con la partecipazione di Fabio Aru. L’evento potrà essere seguito in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO ADRIATICO CROSS TOUR AD ANCONA: PROGRAMMA E ORARI

DOMENICA 27 DICEMBRE:

08.30-09.45 Prove ufficiali del percorso

09.15-09.30 Riunione tecnica

10.00-10.40 Gara Masters Tutti

11.10-11.50 Gara esordienti maschile/femminile, allieve femminile

12.10-12.40 Gara allievi maschile

13.30-14.10 Gara Open femminile e juniores maschile

14.30-15.30 Gara Open maschile

N.B.: Le griglie verranno formate 15 minuti prima della partenza

ADRIATICO CROSS TOUR AD ANCONA: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse