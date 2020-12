F1, Max Verstappen lancia la sfida alla Mercedes per il 2021. Con una macchina all’altezza può battere Hamilton

Max Verstappen vince il Gran Premio di Abu Dhabi, atto conclusivo del Mondiale di F1 2020. L’olandese ha letteralmente dominato l’ultima tappa sul circuito di Yas Marina, pista in cui non aveva mai primeggiato.

Il decimo successo in carriera, il secondo in questo anno, del beniamino della Red Bull è il modo migliore per iniziare la pausa invernale e concentrarsi sulla prossima annata. La superiorità mostrata in pista da Verstappen nella prova odiena e la maturità acquisita in queste stagioni lo candidano come l’outsider diretto del britannico Lewis Hamilton.

La gestione perfetta del week-end appena concluso ha confermato la forza dell’atleta che per nove punti non è riuscito a strappare al finnico Valtteri Bottas (Mercedes) il secondo nella classifica piloti. Con un numero uguale di successi tra i due, i punti che mancano all’alfiere della Red Bull sono dovuti ai parecchi ‘zero’ marcati da Spielberg (Austria) ad oggi.

I quattro ritiri hanno inciso pesantemente sulla stagione di Verstappen che nei confronti di Hamilton ha un ultimo ostacolo da superare per una sfida ad armi pari: la macchina. La Red Bull, auto molto competitiva in determinati tracciati, ha ancora molto da recuperare sull’imbattibile Mercedes, monoposto completa e punto di riferimento indiscusso per il Mondiale di F1. Sotto ogni aspetto la casa di Stoccarda riesce ad avere quel piccolo margine da gestire, un gap che su un campionato così lungo pesa nella lotta al titolo.

Max Verstappen si prepara ad un inverno che in pochi mesi ci porterà a Melbourne (Australia), sede dell’opening round del Mondiale 2021. Se Red Bull dovesse riuscire a colmare il margine con Mercedes ci sarà da divertirsi nelle 23 competizioni che ci attendono.

In una F1 in cui l’affidabilità è fondamentale, il propulsore Honda dovrà perfezionarsi per permettere alla compagine austriaca di impensierire la squadra di Stoccarda e riportare a casa un titolo che manca da sette anni. Con una macchina all’altezza, Verstappen è pronto per puntare al Mondiale e sfidare colpo su colpo Hamilton.

Foto: LaPresse