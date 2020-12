F1, Valtteri Bottas: “Grande opportunità per Russell. Io devo cercare di vincere le ultime due gare”

Valtteri Bottas si appresta ad affrontare un weekend potenzialmente cruciale per il prosieguo della sua avventura in Formula 1 (dal 2022 in poi), in cui dovrà dimostrare il proprio livello a confronto con il giovane talento britannico George Russell a parità di mezzo. Il finlandese della Mercedes si presenta ai nastri di partenza del Gran Premio di Sakhir 2020 da favorito, per la prima volta in carriera, alla luce dell’assenza causa Covid del sette volte campione iridato Lewis Hamilton. Secondo in campionato a +12 su Max Verstappen quando mancano due round al termine della stagione, Bottas deve vincere in Bahrain per blindare la piazza d’onore nel Mondiale e soprattutto per dimostrare di avere margine nei confronti di Russell dal punto di vista delle performance in ottica 2022.

“Penso che sia una grande opportunità per George, una grande chance per imparare molto e per mostrare cosa può fare con la squadra – dichiara il pilota finnico in conferenza stampa (fonte: Crash.net) – Da parte mia, come pilota, ovviamente, vuoi sempre essere davanti al tuo compagno di squadra, non importa se è Lewis Hamilton o George Russell o chiunque altro. Anch’io ho un lavoro da fare per le ultime due gare della stagione. Ho le mie motivazioni, cioè cercare di vincere le gare rimanenti e cercare di massimizzare tutti gli apprendimenti che posso in vista del prossimo anno per concludere la stagione in modo positivo. Questo potrebbe aiutarmi all’inizio del prossimo anno. Ho un contratto per il 2021, ho obiettivi personali chiari per l’anno prossimo, anche per la squadra, quindi da parte mia è piuttosto semplice. Nessuna pressione“.

Foto: Lapresse