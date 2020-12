F1, Toto Wolff: “Non siamo soddisfatti, i long-run non erano buoni. Ottimo lavoro di Russell, era il suo primo giorno”

Toto Wolff non è soddisfatto al termine della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Sakhir 2020, sedicesimo e penultimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Il team principal della Mercedes, nonostante il miglior tempo ottenuto da George Russell in entrambi i turni di prova del venerdì, ha lanciato l’allarme soprattutto in ottica gara alla luce di un ritmo non così competitivo nei long-run rispetto alle Red Bull. Wolff ha voluto anche togliere un po’ di peso dalle spalle di Valtteri Bottas, chiamato a salire di colpi domani per non sfigurare in assenza del sette volte campione iridato Lewis Hamilton.

“I long-run non erano buoni. Non eravamo da nessuna parte, non siamo soddisfatti – ha detto Wolff ai microfoni di Sky Deutschland – Metà dei giri di Valtteri sono stati cancellati a causa dei track limits e anche George, rispetto a Verstappen e Albon, non era abbastanza veloce. Bisogna comunque lodare George, era il suo primo giorno. Oggi ha fatto un ottimo lavoro. Valtteri sotto pressione? No, per niente. Il suo giro più veloce sulle morbide è stato cancellato a causa dei track limits, ma era un’uscita così minima che non ha tratto vantaggio, e quel giro è stato tre decimi più veloce di quello di George”.

Foto: Lapresse