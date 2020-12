F1 su TV8, gara gratis e in chiaro: orario GP Abu Dhabi, programma, streaming

Grande attesa a Yas Marina in vista del Gran Premio di Abu Dhabi 2020, ultimo appuntamento stagionale del Campionato Mondiale di Formula Uno. Domani, a partire dalle ore 14.10, andrà in scena una grandissima battaglia per il successo tra il pole-man Max Verstappen e le Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, rispettivamente secondo e terzo. Fari puntati anche sulla lotta tra Racing Point, McLaren e Renault per il terzo posto finale nella classifica costruttori, mentre la Ferrari dovrà effettuare una gara di rimonta per entrare con entrambe le macchine in zona punti. Charles Leclerc parte 12°, Sebastian Vettel 13° al via del suo ultimo GP da ferrarista.

Il Gran Premio di Abu Dhabi 2020, in programma domenica 13 dicembre alle ore 14.10 italiane, verrà trasmesso in diretta tv su TV8 (in chiaro) e su Sky Sport F1, con la diretta streaming dell’evento disponibile su Sky Go e NowTV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta della gara con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere le emozioni dell’ultimo atto stagionale del campionato. Di seguito la programmazione televisiva completa del GP di Abu Dhabi 2020 di Formula 1:

Loading...

Loading...

PROGRAMMA GP SAKHIR F1 2020

La programmazione di TV8/HD

Domenica 13 dicembre

ore 14.10, F1, Gara, diretta

La programmazione di Sky Sport F1/HD

Domenica 13 dicembre

ore 14.10, F1, Gara, diretta

Foto: Lapresse