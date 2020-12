F1, Sergio Perez: “Non sono al meglio a livello di motore, domani in gara tutto sarà da scrivere”

Sergio Perez chiude al quinto posto le sue qualifiche del Gran Premio di Sakhir, penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2020. Il messicano si è fermato a oltre 4 decimi dalla pole position di Valtteri Bottas, ed a 2 da Charles Leclerc, che ha sorpreso tutti con la Ferrari. Un risultato che anche l’ex McLaren giudica in maniera positiva. “Davvero un giro eccellente per il monegasco, non ce lo aspettavamo così nel pieno della battaglia – spiega ai microfoni di Sky Sport – Oggi non era affatto facile completare un giro impeccabile, ed era così per tutti. Noi, per esempio, non ci siamo riusciti anche perchè ci manca qualcosa in rettilineo, non abbiamo la solita velocità”.

Una Racing Point che si conferma sempre ai piani alti della classifica, ma alla quale sta mancando qualcosa dalla sua eccellente Power Unit Mercedes. “Stiamo pagando un po’ da questo punto di vista e dovevamo tornare al vecchio motore. Ad ogni modo mi tengo il quinto posto e penso già alla gara. Domani non c’è nulla di certo e partire davanti sarà importante. Dobbiamo concludere la corsa nel migliore dei modi anche a livello di gomme, sperando che il motore non abbia problemi”.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA FORMULA UNO

alessandro.passanti@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse