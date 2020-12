F1, Pierre Gasly: “È stata una qualifica difficile, il nono posto è il massimo possibile”

Pierre Gasly commenta la propria performance al termine delle qualifiche del Gran Premio del Sakhir 2020, penultimo atto del Mondiale di F1. Il francese di casa AlphaTauri è riuscito ad accedere alla Top10 ed ha fermato il cronometro in 54.154, prestazione che gli permette di agguantare il nono tempo assoluto.

Il vincitore del Gran Premio d’Italia 2020 si è mostrato fiducioso per il proseguo del week-end al termine di una qualifica dove non sono mancate le difficoltà. Gasly ha dichiarato ai microfoni della propria squadra: “È stata una qualifica difficile. In Q1 si è danneggiato il fondo della vettura e da quel momento tutto si è complicato. Siamo riusciti a entrare in Q3, ma è stata davvero dura perché avevo sottosterzo in ogni curva. Dopo il ritmo sostenuto nelle FP3, è un po’ deludente chiudere in P9. Per tutto il fine settimana abbiamo dimostrato di avere un buon ritmo ma, considerando i danni alla vettura, oggi non credo si potesse fare di più. Penso che disponiamo di un buon pacchetto e dovrò fare attenzione a non rompere altre parti della macchina domani. In un tracciato del genere è facile rompere, ma per il resto sono abbastanza fiducioso di poter fare una buona gara.”

