F1, Toto Wolff: “La doppietta nelle qualifiche non era affatto scontata a Sakhir. Russell? Si è adattato in fretta”

Non può che essere soddisfatto il Team Principal della Mercedes Toto Wolff per la prima fila monopolizzata nelle qualifiche del GP di Sakhir, penultimo round del Mondiale 2020 di F1. Sul circuito nel deserto, diverso da quello affrontato dal Circus una settimana fa, le due Frecce Nere hanno fatto valere la loro forza e il finlandese Valtteri Bottas ha avuto la meglio nei confronti del britannico George Russell, al volante della W11 in sostituzione del campione del mondo in carica Lewis Hamilton, positivo al Covid-19.

Pochi centesimi hanno separato i due alfieri di Brackley e Wolff ha sottolineato le qualità soprattutto del nuovo arrivato: “E’ un buon risultato per la squadra. Questo circuito non è molto lungo e quindi in pochi decimi ci sono tanti piloti. Non era affatto scontato ottenere questo riscontro. Posso dire che George (Russell) sia stato molto bravo ad adattarsi alla macchina di Lewis (Hamilton ndr.) che inizialmente non riusciva a guidare come voleva, per via delle differente altezza. Sono quindi felice per lui e per quello che è riuscito a fare in poco tempo“, le parole di Wolff (fonte: Sky Sports).

Foto: LaPresse