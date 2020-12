F1, Max Verstappen: “Non male questo venerdì. C’è ancora un po’ di lavoro da fare per avvicinare le Mercedes”

Comincia con un buon venerdì l’ultimo weekend di gara stagionale di Max Verstappen, terzo classificato al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi 2020 dopo aver fatto segnare il miglior tempo in FP1. L’olandese della Red Bull ha impressionato positivamente soprattutto nelle simulazioni di passo gara, mentre per quanto riguarda il giro secco entrambe le Mercedes si sono dimostrate più competitive. Il 23enne nativo di Hasselt non è stato in grado di completare un giro veloce pulito su gomma soft (come del resto anche Bottas e Hamilton), pagando sette decimi dalla prestazione di Valtteri Bottas nel time-attack.

“Non male questo venerdì, ma niente di pazzesco – ha detto Verstappen ai microfoni di Sky Sports – C’è ancora un po’ di lavoro da fare per avvicinarci alle Mercedes, che sembrano molto forti qui, anche se non sono riuscito a completare un giro veloce con le gomme soft. Comunque va bene così. I track limits all’ultima curva? In qualifica tutti sanno di non poter andare lì, quindi basta fare un po’ più di attenzione. Vedremo se anche gli altri piloti avranno qualcosa da dire a riguardo nel briefing di stasera. Oggi si cerca solo di trovare il limite per poi aggiustare il tiro in qualifica“.

Loading...

Loading...

erik.nicolaysen@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse