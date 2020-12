F1, Lewis Hamilton gareggerà ad Abu Dhabi: il britannico negativo ai test per il Coronavirus

Lewis Hamilton, il ritorno. Si attendevano notizie ufficiali in merito alle condizioni di salute del campione del mondo in carica di F1, positivo al Covid-19 prima del penultimo round del Mondiale 2020 a Sakhir (Bahrain) e in dubbio per l’ultimo atto ad Abu Dhabi.

Ebbene, come comunicato dalla Mercedes, l’asso nativo di Stevenage è stato dichiarato idoneo per correre nell’ultima prova sul circuito di Yas Marina. La FIA e la scuderia di Brackley hanno comunicato che Hamilton si sia sottoposto a una serie di test per verificare la sua effettiva negatività al Coronavirus dopo aver completato un periodo di quarantena di 10 giorno in Bahrain. Il britannico, di fatto, già si trova ad Abu Dhabi e ha effettuato un ulteriore tampone con esito negativo, requisito necessario per poter entrare nel paddock.

Pertanto George Russell, che oggi aveva indossato i colori della Stella a tre punte, tornerà al volante della Williams, mentre il “Re Nero” sarà nuovamente nell’abitacolo della propria W11 per concludere nel migliore dei modi la propria annata. Una stagione nella quale Lewis ha conquistato 11 vittorie e 10 pole-position, portando il totale a 95 sigilli in carriera e 98 partenze dalla p.1. Statistiche davvero impressionanti.

Foto: LaPresse