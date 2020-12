F1, Lando Norris: “Penso che sia stata la mia migliore qualifica del 2020”

Lando Norris commenta la propria prestazione al termine delle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo atto del Mondiale di F1 2020. L’alfiere della McLaren ha mostrato la propria soddisfazione al termine della Q3, sessione in cui ha chiuso al quarto posto a 251 millesimi dalla pole-position dell’olandese Max Verstappen (Red Bull).

Il compagno di box dello spagnolo Carlos Sainz scatterà dalla seconda fila dello schieramento alle spalle del connazionale Lewis Hamilton (Mercedes), al rientro dopo aver saltato il GP di Sahkir per la positività al Coronavirus.

Norris, ai microfoni di Sky Sport F1, ha mostrato la sua soddisfazione ed il suo ottimismo per il proseguo del week-end: “Penso che sia stata la mia migliore qualifica del 2020. Non ero molto fiducioso alla vigilia della sessione di oggi. Mi sono concentrato molto nel mio giro veloce e domani posso puntare in alto. Non so da dove nasca tutta questa fiducia. Ritengo che abbiamo le carte in regola per chiudere al meglio la stagione con un buon risultato. Serve una buona strategia per respingere gli attacchi degli avversari”.

Foto: LaPresse