F1, Lance Stroll: “Speravo in qualcosa di meglio ma avevo danneggiato la vettura…”

Non il sabato del Gran Premio di Sakhir, penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2020, che Lance Stroll sognava per sé e per la sua Racing Point. Il pilota canadese, infatti, non è andato oltre la decima posizione finale con il tempo di 54.200, a quasi un secondo di distacco da Valtteri Bottas che ha conquistato la pole position sotto i riflettori del tracciato del Bahrain, con il crono di 53.377.

Un passo indietro per il pole-man del Gran Premio di Turchia che, ancora una volta, subisce una dura sconfitta nel confronto diretto con il suo compagno di scuderia, il messicano Sergio Perez che, invece, si è piazzato in quinta posizione. “Ho un po’ di frustrazione per come sono andate le qualifiche – spiega al sito ufficiale della Racing Point -. È chiaro che avevamo un buon ritmo, ma in Q2, alla curva 8, ho riportato danni al fondo, passando sui cordoli. Abbiamo visto questo fine settimana che quel punto è davvero cruciale. Per fortuna, però, ci eravamo già assicurati un tempo abbastanza buono per qualificarci al Q3, ma questo ci è costato la possibilità di essere competitivi quando contava Il lato positivo è che il traffico non era troppo intenso in pista: se partiamo bene e ci stabilizziamo su un buon ritmo, domani potremo lottare per un buon piazzamento“.

Foto: Lapresse