F1, la Renault ce l’ha fatta: Fernando Alonso potrà prendere il via ai test di Abu Dhabi

Dopo una lunga battaglia la Renault ha centrato il suo obiettivo: Fernando Alonso potrà prendere parte ai test di Abu Dhabi che, in teoria, sarebbero stati aperti solamente ai piloti rookies. Da giornata di prova per i giovani, infatti, la sessione di Yas Marina è divenuta ora un collaudo aperto nel quale le scuderie potranno schierare ben due monoposto. A questo punto, come rivela motorsport.com, l’ex campione del mondo della Formula Uno potrà sfruttare questa occasione per mettere chilometri di esperienza in cascina con la sua RS20.

Per un pilota che a luglio 2021 compirà 40 anni, e che da due stagioni non è più nella massima categoria del motorsport, questa sarà una chance non da poco per togliersi un po’ di ruggine di dosso. Lo spagnolo si sta preparando nel migliore dei modi al suo grande ritorno. Ha già guidato la vettura giallonera in occasione del secondo filming day che si è svolto a Barcellona, per esempio, e ha premuto per avere il via libera anche a Yas Marina. Anche se non è certo un rookie. In questo modo l’asturiano sarà in azione il martedì dopo il Gran Premio di Abu Dhabi.

La concessione della FIA ovviamente ha scatenato la reazione delle altre squadre, valutandolo come un evidente vantaggio nella preparazione del prossimo campionato. McLaren e Racing Point avevano già annunciato che non avrebbero partecipato, non avendo rookie da selezionare. La Pirelli, non avendo la presenza di tutte le squadre, ha deciso di non portare le gomme Prototipo che sono state omologate per il 2021, ma metterà a disposizione delle squadre le gomme 2020. E le altre scuderie? La Red Bull dovrebbe essere al via con Sebastien Buemi, mentre l’Alfa Romeo vedrà Robert Kubica. Le altre, invece, non potranno fare esordire i nuovi innesti, quindi niente Carlos Sainz per la Ferrari, né Sebastian Vettel per la Aston Martin.

Foto: Lapresse