F1, la classifica combinata delle prove libere ad Abu Dhabi: tutti i tempi, Ferrari a centro gruppo

Oggi sono andate in scena le prove libere 1 e 2 del GP di Abu Dhabi 2020, ultima tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Yas Marina negli Emirati Arabi Uniti. La classifica combinata è la fotocopia delle prove libere 2, visto che tutti i piloti hanno sensibilmente migliorato i tempi realizzati nella sessione mattutina. Valtteri Bottas ha chiuso al comando in 1:36.276 al volante della Mercedes, rifilando 0.230 al suo compagno di squadra Lewis Hamilton. A seguire le Red Bull di Max Verstappen e Alexander Albon. Sebastian Vettel ottavo con la Ferrari, Sebastian Vettel 15mo. Di seguito la classifica combinata delle prove libere 1-2 del GP di Abu Dhabi F1 2020.

CLASSIFICA COMBINATA PROVE LIBERE 1-2 GP ABU DHABI F1 2020:

1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:36.276 28

2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:36.479 +0.203s 30

3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:37.046 +0.770s 30

4 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:37.263 +0.987s 33

5 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:37.438 +1.162s 29

6 31 Esteban Ocon RENAULT 1:37.505 +1.229s 30

7 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:37.506 +1.230s 35

8 16 Charles Leclerc FERRARI 1:37.508 +1.232s 31

9 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:37.508 +1.232s 29

10 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:37.560 +1.284s 29

11 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 1:37.596 +1.320s 32

12 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:37.616 +1.340s 31

13 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1:37.900 +1.624s 32

14 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:38.068 +1.792s 28

15 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:38.198 +1.922s 32

16 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:38.504 +2.228s 35

17 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:38.564 +2.288s 31

18 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:38.817 +2.541s 24

19 51 Pietro Fittipaldi HAAS FERRARI 1:39.027 +2.751s 25

20 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1:39.132 +2.856s 31

Foto: Lapresse