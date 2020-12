F1, Kimi Raikkonen: “Una gara positiva, peccato solo per il risultato. Dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione”

Ha concluso al 12° posto il finlandese Kimi Raikkonen quest’ultimo GP della stagione di F1. Sul tracciato di Yas Marina, ad Abu Dhabi, l’alfiere dell’Alfa Romeo è stato protagonista di una prova molto convincente, recuperando delle posizioni rispetto al via e riuscendo a rintuzzare gli attacchi della Ferrari del monegasco Charles Leclerc con grande efficacia.

Un’annata, comunque, difficile per la scuderia italo-svizzera, condizionata dai problemi al motore Ferrari e da un progetto dal punto di vista aerodinamico non particolarmente centrato. Tuttavia, Kimi, nel suo commento nel post gara, ha analizzato quel che di buono la squadra ha saputo fare: “È stata una gara positiva con un buon ritmo, soprattutto rispetto alle ultime uscire. Eravamo abbastanza vicini agli altri, ma non siamo riusciti a ottenere la zona punti. E’ stato però un buon modo per chiudere la stagione, che complessivamente è stata un po’ deludente. Avevamo già capito nel corso dei test a Barcellona che sarebbe stato un anno difficile, ma la squadra ha saputo reagire e alla fine abbiamo compiuto degli step in avanti. Speriamo di poter continuare in questa direzione, ma ora godiamoci un po’ di tempo libero con le nostre famiglie“, le parole del finlandese riportate dal sito ufficiale della scuderia.

Loading...

Loading...

Foto: LaPresse