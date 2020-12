F1, Kimi Raikkonen: “Non è il risultato ideale, superare domani sarà dura su questo circuito”

Qualifiche molto negative quelle di Kimi Raikkonen a Sakhir, sede del penultimo round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato nel deserto vicino a Manama, illuminato dalle luci artificiali, il finlandese dell’Alfa Romeo ha chiuso al 19° posto non trovando quella velocità che si sarebbe aspettato.

Un layout diverso affrontato dai piloti in questa circostanza, molto più corto rispetto a quello classico e assai più veloce. Da questo punto di vista il campione del mondo del 2007 non ha messo insieme quello che cercava, nonostante nelle prove libere 3 qualcosa di buono si fosse visto: “Non è il risultato che ci aspettavamo, dopo aver fatto vedere cose buone nella FP3. Domani sarà una sfida molto impegnativa perché su questo circuito, specie nel secondo settore, non è assolutamente facile superare. Quindi, vediamo come andrà a finire, le incognite sono molte“, le parole del finnico, sicuramente ancor più insoddisfatto visto quanto è riuscito a fare il compagno di squadra Antonio Giovinazzi, che domani partirà dalla 14ma piazzola e capace di centrare la Q2 del time-attack.

Loading...

Loading...

giandomenico.tiseo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse