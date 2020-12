F1, Kevin Magnussen correrà l’anno prossimo nell’IMSA SportsCar con il Team Ganassi

Siamo alla vigilia del penultimo weekend del Mondiale 2020 di F1 a Sakhir e in casa Haas, come si sa, i giochi sono fatti: Mick Schumacher e Nikita Mazepin saranno i piloti dal 2021, mentre sia il francese Romain Grosjean (rimasto coinvolto in un terribile incidente proprio in Bahrain e senza conseguenze) che il danese Kevin Magnussen saranno all’ultima chiamata nel Circus.

Magnussen, infatti, ha annunciato che l’anno prossimo correrà nel Campionato IMSA SportsCar ne Team Ganassi, affiancando l’olandese Renger van der Zande su una Cadillac DPi-V.R. Si attende l’ufficialità del terzo pilota che potrebbe essere Scott Dixon e solo per le tre gare endurance previste. Una scuderia molto prestigiosa nel panorama delle corse americane, ricordando le otto vittorie nella celebre 24 Ore di Daytona e i sette titoli IMSA. Un totale di 64 vittorie tra il 2004 e il 2019, considerando i successi anche nella 12 Ore di Sebring e nella 24 Ore di Le Mans.

Il danese dunque, entrato in F1 con la McLaen nel 2014 e con un titolo in Formula Renault nel 2013, ha optato per una via diversa del Motorsport e vedremo se avrà ragione. Un pilota che nel Circus ha pagato sicuramente per la sua eccessiva irruenza, non avendo quella continuità di rendimento necessaria.

