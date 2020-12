F1, Igora Drive potrebbe ospitare il GP di Russia dal 2022

Igora Drive potrebbe diventare la nuova casa del Gran Premio di Russia di Formula Uno. I 4 chilometri ed 86 metri del modernissimo impianto che sorge a 54 km a nord della città di San Pietroburgo sarebbero i candidati principali per rimpiazzare il tracciato di Sochi, pista che dal 2014 accoglie la massima categoria del motorsport, con pareri non troppo entusiastici dei piloti.

Questo nuovo circuito non è ancora stato utilizzato, ma ha già riscosso molto successo. La Superbike e la MotoGP hanno scelto questa location come ‘tappa jolly’ da inserire nei propri programmi in caso di necessità. Le due ruote non sono le uniche ad interessarsi dell’autodromo russo. Il DTM, rinomata categoria tedesca riservata alle vetture turismo, avrebbe dovuto inaugurare nel 2020 la pista, ma l’emergenza sanitaria ha modificato i piani originali.

La serie teutonica dovrebbe tornare ad Igora Drive il prossimo anno per dare il via alle attività su questo inedito percorso. Hermann Tilke è stato l’autore di questa moderna realtà che in origine non è stata progettata per accogliere la massima formula. L’architetto tedesco starebbe ampliando il disegno originale con l’obiettivo di raggiungere il grado A, determinante per ospitare la F1.

Sembra dunque possibile uno spostamento della sede del GP di Russia, una voce che potrebbe finire però con un nulla di fatto come accadde per il Moscow Raceway, moderno circuito edificano dei pressi della capitale che ambiva ad accogliere il ‘Circus’. Solo il DTM corse in quel tracciato, una fine che potrebbe riguardare anche il neonato Igora Drive di San Pietroburgo.

Foto:LaPresse