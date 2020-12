F1, Esteban Ocon: “Non ho paura dell’arrivo di Fernando Alonso, sono pronto a imparare da lui”

Esteban Ocon non ha ancora finito di festeggiare il suo primo podio della carriera al termine del Gran Premio di Sakhir 2020 di Formula Uno, ma il francese rimane con i piedi ben saldi al terreno dopo questo grande risultato. In una intervista a Marca il portacolori della Renault analizza come si sia sviluppata la sua annata con la monoposto giallo-nera e, soprattutto, cosa si aspetta dal futuro, ovvero da un campionato 2021 nel quale avrà al suo fianco un due volte campione del mondo come Fernando Alonso.

Il suo racconto di questa stagione così complicata: “Ho vissuto mesi difficili, e non sempre il lavoro è stato ripagato dai risultati. Nonostante questo abbiamo continuato a dare tutto e anche per questo sono molto motivato – spiega a Marca – Daniel Ricciardo per me è stato un punto di riferimento e in questa sua seconda annata è cresciuto molto. Io mi sono avvicinato alle sue prestazioni e ho anche conquistato un podio, tutto davvero fantastico”.

Da Daniel Ricciardo tra poche settimane si passerà a Fernando Alonso. Cosa si aspetta Esteban Ocon da questo nuovo vicino di box? “Fernando arriva in squadra, porterà la sua esperienza e informazioni importanti per la squadra. Ho un ottimo rapporto con lui, per cui non sono preoccupato del nostro campionato insieme, né di chi potrà essere prima o seconda guida. Per spiegare quanto stimi Alonso, posso dirvi che è l’unico collega con il quale ho scambiato il casco. Non sono certo io a scoprirlo, ma si tratta di un grande pilota e un combattente. Ricordo le sue battaglie con Michael Schumacher, un momento epico della storia della F1″.

Foto: Lapresse