Nemmeno il tempo di firmare il meritato contratto con la Red Bull che Sergio Perez è subito messo sotto pressione dal team di Milton Keynes, nella persona della sua “eminenza grigia”Helmut Marko. Il consigliere del team, infatti, ha subito deciso di mettere in chiaro le cose per quel che riguarda il pilota messicano: “Sergio dovrà essere vicino a Max Verstappen a livello di competitività – spiega a Marca – non potranno essere più di due decimi il loro divario. Vedremo come si comporterà ma, per il momento, nessuno si è mai avvicinato così tanto all’olandese”.

Come dire: “Hai voluto la bicicletta? Ora pedala!”. Sostituite “bicicletta” con “Red Bull” e “pedala” con “dai sempre il tuo massimo” ed il gioco è fatto. Sergio Perez, quindi, dovrà guadagnarsi giorno dopo giorno l’approdo in quel di Milton Keynes. Un traguardo raggiunto per meriti propri, superando in extremis la concorrenza di Nico Hulkenberg. “Dal nostro punto di vista eravamo in una condizione ideale – prosegue Marko – avevamo due ottimi candidati e abbiamo valutato senza fretta come muoverci fino al termine della stagione. Abbiamo scelto Sergio Perez. I due fattori che hanno contribuito a prendere questa decisione sono stati la sua grande stagione in ascesa e la sua vittoria a Sakhir”.

Marko ammette che la Red Bull aveva già notato Checo molti anni fa: “Abbiamo un contratto di un anno con Pérez, quindi vedremo come funzionerà il nostro rapporto, come si adatterà al team e le sue prestazioni. Lo avevamo studiato anni fa in un test all’Estoril con Daniel Ricciardo. Nelle lunghe distanze entrambi erano altrettanto veloci, ma nella simulazione di qualifica Pérez era risultato leggermente più lento dell’australiano. Stiamo parlando di prima che diventasse junior alla Ferrari”.

Foto: Lapresse