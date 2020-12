F1, GP Sakhir 2020: orari prove libere, programma, tv, streaming 4 dicembre

Tutto è pronto per le prove libere del Gran Premio di Sakhir, penultimo atto del Mondiale di F1 2020. Ad una settimana di distanza dall’ultimo evento, la massima formula resta in Bahrain e si appresta a disputare una competizione inedita. Per la prima volta nella storia i protagonisti del ‘Circus’ gareggeranno nella conformazione ‘semi ovale’, il nome con cui è soprannominato l’anello esterno dell’impianto che sorge nella periferia di Manama.

Il britannico Lewis Hamilton non sarà presente al secondo evento arabo del 2020. Il sette volte campione della Mercedes è risultato positivo al test del Coronavirus e non potrà gareggiare nella manifestazione di domenica. L’inglese verrà rimpiazzato dall’inglese George Russell, regolarmente presente nel Mondiale con la Williams. Al suo posto ci sarà il connazionale Jack Aitken, protagonista della FIA F2 con Campos Racing

L’olandese Max Verstappen ed il thailandese Alexander Albon, entrambi in pista con Red Bull, inseguono le Mercedes dopo l’ottima prestazione dello scorso week-end. Ci si attende una rivincita da parte delle Ferrari, in difficoltà la scorsa settimana dalle libere alla gara.

Debutta nella massima formula Pietro Fittipaldi. Il brasiliano, nipote dell’ex campione del mondo Emerson, sostituirà con il team Haas il francese Romain Grosjean, protagonista di un terribile incidente nell’ultima manifestazione

Le prove libere Gran Premio del Sakhir verranno diffuse in diretta ed in esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207). SkyGo e NowTV sono a disposizione di tutti gli appassionati per il live streaming, mentre TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky) non trasmetterà le libere, ma si limiterà a proporre la differita della qualifica e della gara. OA Sport seguirà le due sessioni in pista con la diretta testuale.

PROGRAMMAZIONE PROVE LIBERE GP SAKHIR

Venerdì 4 dicembre

Ore 14.30 Prove libere 1

Ore 16.30 Prove libere 2

DOVE SEGUIRE LE PROVE LIBERE GP SAHKIR

Diretta TV su Sky Sport F1 (canale 208)

Diretta streaming su SkyGo e NowTV

Diretta testuale su OA Sport

