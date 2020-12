F1, GP Abu Dhabi 2020: Sergio Perez partirà dal fondo della griglia di partenza a Yas Marina

Sarà un weekend in salita per il messicano Sergio Perez. Il pilota della Racing Point, impegnato in questi minuti nelle prove libere 1 del GP di Abu Dhabi (ultimo round del Mondiale 2020 di F1), dovrà scattare dall’ultima casella in griglia di partenza.

Il vincitore dell’ultima gara a Sakhir (Bahrain) sconterà, infatti, una penalità per la sostituzione di motore endotermico, turbocompressore e di MGU-H. Pertanto, Perez dovrà prodursi in una rimonta come quella andata in scena nella corsa citata nel deserto, dove il 30enne nativo di Guadalajara è stato capace di imporsi, dopo essere sprofondato in classifica per il contatto nel primo giro con la Ferrari del monegasco Charles Leclerc.

Loading...

Loading...

Pensare che Sergio possa replicare una cosa del genere è complicato e ciò ai fini della lotta per il terzo posto nel titolo costruttori (tra Racing Point e McLaren), nonché per il quarto nella classifica piloti, potrebbe fare una grande differenza.

giandomenico.tiseo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse