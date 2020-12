Le motivazioni non mancano allo spagnolo Carlos Sainz Jr. L’iberico, dall’anno prossimo, correrà con la Ferrari in F1 e le sue ambizioni sono importanti per lasciare il segno con la scuderia di Maranello. Non sarà una stagione facile, la Rossa è reduce da un’annata molto difficile per via di un progetto tecnico sbagliato a cui non sarà semplice rimediare nel 2021.

I nuovi regolamenti, infatti, limitano gli interventi degli ingegneri e pertanto i telai delle monoposto saranno gli stessi di questa stagione. In buona sostanza, i tecnici del Cavallino Rampante potranno adoperarsi per montare un nuovo motore e nello stesso tempo migliorare l’aerodinamica, modificando in maniera sostanziale il retrotreno, usando i “gettoni” previsti dalle norme.

Sainz, da questo punto di vista, non è spaventato dalla portata della sfida: “Arrivo alla Ferrari per fare del mio meglio e creare il mio ciclo“, ha detto l’iberico ad un evento a Madrid sul suo futuro da ferrarista. “Ogni volta che sogni la Ferrari, sogni di vincere. Il mio sogno è sempre stato quello di vincere un giorno, con questa scuderia. Darò tutto per cercare di farlo accadere, ma c’è ancora molta strada da fare“, le parole di Carlos riportate dall’Ansa.

Indubbiamente, si prospetta per lui un confronto impegnativo con il monegasco Charles Leclerc, ritenuto dagli addetti ai lavori uno dei piloti con più talento del Circus: “Ho un ottimo rapporto con Charles da quando è arrivato in F1. Andremo d’accordo“. E poi sul suo primo giorno in fabbrica, le emozioni sono state molte. In questo senso, Sainz ha rivelato un particolare curioso: “Non ho indossato il casco e ho dovuto usare quello di Marc Gené. Posso già dire che la mia prima volta in Ferrari è stata con un casco Gené. E’ stato un giorno speciale che sono sicuro non dimenticherò“.

Foto: Lapresse