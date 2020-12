F1, Carlos Sainz sarà al volante della Ferrari SF71H a fine gennaio 2021 a Fiorano

Carlos Sainz non vede proprio l’ora di iniziare il Mondiale 2021 di F1 nel quale sarà al volante della Ferrari. Lo spagnolo è stato scelto per affiancare il monegasco Charles Leclerc in un progetto della scuderia di Maranello nel quale il tedesco Sebastian Vettel non era più elemento indispensabile. Seb, infatti, l’anno prossimo gareggerà con l’Aston Martin e cercherà di rilanciarsi dopo due stagioni negative con il team del Cavallino Rampante.

Da par suo, Sainz dovrà sfruttare ogni secondo per adattarsi nel più breve tempo possibile al metodo di lavoro del team ecc. I giorni di test quest’anno, infatti, saranno solo tre (2-4 marzo) e per Carlos il tempo di adattamento sarà molto limitato. Per questo motivo Sainz, come confermato dal Team Principal Mattia Binotto a margine dell’incontro natalizio con i giornalisti, sarà alla guida della SF71H alla fine di gennaio a Fiorano. La monoposto, che da regolamento dovrà essere datata di due anni, consentirà quantomeno all’iberico di trovare la chimica con i tecnici e gli uomini del box, prima di andare a Barcellona (Spagna), sede consueta delle prove pre-stagionali.

Sarà una bella sfida per lo spagnolo, ricordando le grandi difficoltà della Ferrari nel campionato 2020 andato in archivio. Probabilmente, però, anche queste criticità stimoleranno l’ex pilota della McLaren a dare il meglio di se stesso.

Foto: LaPresse