F1, arrestato l’ex sindaco di Hanoi, il GP del Vietnam è in forte dubbio! Si correrà al Mugello o Imola al suo posto?

Quando il CEO della Formula Uno, Chase Carey, ha rilasciato la prima versione del calendario del Mondiale 2021, è stato subito evidente come il Gran Premio del Vietnam, già annullato nel 2020 a causa della pandemia, mancasse di nuovo. Nel calendario provvisorio della prossima annata, invece dell’esordio assoluto della corsa sul tracciato cittadino di Hanoi, domenica 25 aprile c’è uno spazio vuoto. Il Gran Premio del Vietnam non è nemmeno menzionato come possibile opzione.

Per quale motivo questo “buco”? Semplice: la spiegazione arriva dal fatto che l’ex sindaco Nguyen Duc Chung, presidente del Comitato del popolo di Hanoi è stato accusato di aver acquisito illegalmente documenti contenenti segreti di Stato. Il politico, dunque, è stato arrestato ad agosto con accuse di corruzione, contrabbando e riciclaggio di denaro. Ora l’agenzia di stampa AFP riporta che l’ex sindaco è stato condannato a cinque anni di carcere al termine di un processo di 4 ore a porte chiuse.

Il destino del primo Gran Premio della storia del Vietnam dipendeva, in toto o quasi, proprio da Chung. Era lui, infatti, il grande sostenitore del progetto Hanoi-F1. In questo modo, quindi, crollano le possibilità di vedere la massima categoria del motorsport nella capitale vietnamita. La cancellazione appare inevitabile, per cui ora sorge una domanda: dove si correrà nel fine settimana del 25 aprile? Gli scenari possibili parlano di Mugello, Imola, Turchia o Portimao. Chi la spunterà?

