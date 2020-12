Antonio Giovinazzi è pronto per rimboccarsi le maniche in vista di un 2021 davvero di importanza capitale per la sua carriera nella Formula Uno. Dopo un 2019 di esordio nel quale aveva fatto vedere buone cose, il nativo di Martina Franca ha vissuto un 2020 con diversi alti e bassi, reso non propriamente semplice da una Alfa Romeo davvero poco competitiva. Al termine del campionato, però, a Maranello hanno scelto di confermare l’italiano nel team gestito dalla Sauber, il che significa terza stagione consecutiva nel Circus, con un futuro tutto da guadagnarsi sul campo.

“Credo di essere migliorato parecchio in questo campionato e mi sono sentito più a mio agio con macchina, team e quant’altro – spiega il pilota pugliese a motorsport.com – Penso che capiti a tutti i giovani in avvio di carriera. Nel primo anno sei un po’ nervoso perché è tutto nuovo, mentre ora conosco meglio le cose. Ovviamente manca ancora tanto da imparare e migliorare, ma è quello che voglio fare l’anno prossimo, compiendo un ulteriore passo avanti, cercando di crescere”.

Giovinazzi spiega che il miglioramento vada fatto sotto ogni punto di vista, anche se i primi passi avanti li ha già mostrati. “Penso siano tanti gli aspetti su cui lavorare, in gara soprattutto perché nell’ultima stagione è stato un po’ il mio punto debole. Nel corso del primo giro non sono andato mai troppo bene il primo anno, il 2020 invece ritengo sia andato bene e che abbia fatto progressi nel passo gara”.

Avere al proprio fianco un campione del mondo, ovviamente, non può che aiutare un giovane in rampa di lancio. “E’ chiaro che guardare il mio collega Kimi Raikkonen mi abbia aiutato perché lui è uno dei migliori del lotto. Quindi dico che sono contento di quello che ho fatto, ma restano ancora parecchie cose da affrontare per diventare ulteriormente bravo”.

Foto: Lapresse