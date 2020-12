F1, Antonio Giovinazzi: “Buon inizio, con un paio di modifiche potremmo fare bene domani in qualifica”

Non va oltre il diciassettesimo posto Antonio Giovinazzi nel suo venerdì di Yas Marina. Le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula Uno, hanno visto il pilota pugliese poco brillante sia sul time attack sia sul passo gara, regalando, almeno per il momento, pochi sorrisi al nativo di Martina Franca in vista della gara di domenica, che andrà a concludere la sua seconda annata nella massima categoria del motorsport. Anzi, va ricordato che il nostro portacolori è sceso in pista solamente nel corso del pomeriggio, dato che questa mattina al suo posto ha girato Robert Kubica.

“È stato un venerdì relativamente semplice, anche se i nostri long run sono stati interrotti dalla bandiera rossa – spiega al sito ufficiale del team Alfa Romeo – Sono risalito in macchina dopo essere rimasto fermo nel corso della FP1 e mi sono trovato bene con la mia vettura, trovando in fretta il limite nella prima parte della sessione. Abbiamo alcune cose da migliorare, come succede sempre di venerdì, ma se facciamo il passo giusto in avanti ci aspettiamo di trovarci in una posizione migliore. Vediamo cosa hanno in serbo le qualifiche e come faremo domani”.

Foto: Lapresse