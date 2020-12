Europa League, i risultati di oggi: vittorie per Roma e Milan, pareggio per il Napoli

Roma, Arsenal, Villareal, Dinamo Zagabria, Hoffenheim si sono assicurati il primo posto nei rispettivi gironi di Europa League grazie ai risultati ottenuti nella quinta giornata della fase a gironi. Bayer Leverkusen e Sparta Praga si giocheranno il primato nello scontro diretto di settimana prossima (ai cechi basta un pareggio). Glasgow Rangers e Benfica volano a braccetto ai sedicesimi di finale, proprio come Granada e PSV.

Il Napoli è in testa al gruppo F con 2 punti di vantaggio su Real Sociedad e AZ Alkmaar, ma il passaggio del turno si deciderà all’ultima giornata: i partenopei incroceranno gli spagnoli, gli olandesi se la dovranno vedere col Rijeka. Sedicesimi di finale anche per Leicester e Braga (appaiati a quota 10 nel gruppo G, gli inglesi hanno il vantaggio degli scontri diretti). Il Milan ha vinto in rimonta contro il Celtic Glasgow e si è qualificato ai sedicesimi insieme al Lilla. Avanzano anche Anversa e Tottenham dal gruppo J e la Stella Rossa dal gruppo L. Di seguito tutti i risultati di oggi in Europa League.

RISULTATI OGGI EUROPA LEAGUE:

AEK Atene-Braga 2-3

Anversa-Ludogorets 3-1

CSKA Mosca-Wolfsberger 0-1

Feyenoord-Dinamo Zagabria 0-2

Gent-Liberec 1-2

LASK-Tottenham 3-3

Lilla-Sparta Praga 2-1

Milan-Celtic Glasgow 4-2

Qarabag-Maccabi Tel Aviv 1-1

Sivasspor-Villareal 0-1

Stella Rossa-Hoffenheim 0-0

Zorya-Leicester 1-0

AZ Alkmaar-Napoli 1-1

Arsenal-Rapid Vienna 4-1

Benfica-Lech 4-0

Cluj-CSKA Sofia 0-0

Granada-PSV Eindhoven 0-1

Molde-Dundalk 3-1

Nizza-Bayer Leverkusen 2-3

Omonia-PAOK 2-1

Glasgow Rangers-St. Liege 3-2

Real Sociedad-Rijeka 2-2

Roma-Young Boys 3-1

Slavia Praga-Hapoel Beer Sheva 3-0

Foto: Lapresse