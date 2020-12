Crotone-Parma 2-1, Serie A: la doppietta di Messias trascina i calabresi

Il Crotone ha sconfitto il Parma per 2-1 nel match valido per la 14ma giornata della Serie A. I calabresi conquistano la loro seconda vittoria nel massimo campionato italiano, dopo quella di dieci giorni fa contro lo Spezia, e salgono al terzultimo posto con 9 punti all’attivo, a -2 da Fiorentina e Spezia (le quali hanno giocato un incontro in meno). Gli uomini di Stroppa hanno regolato la compagine di Liverani e sono in piena lotta per la salvezza, mentre i ducali incappano in uno stop dopo tre pareggi consecutivi e ora sono 15mi con 12 punti all’attivo.

A risolvere la contesa è stata una doppietta di Junior Messias: al 24′ si è girato velocemente in area su assist di Reca e ha insaccato rasoterra, due minuti dopo Karamoh colpisce il palo per gli ospiti e al 44′ Messias firma il secondo gol personale con un bel pallonetto su uscita di Sepe. Al 57′ il Parma ha accorciato le distanze con il colpo di testa di Kucka sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma non è bastato per agguantare il pareggio.

