Cosa ha detto l’arbitro in Psg-Basaksehir? La frase razzista che ha sconvolto i giocatori

La “Gazzetta dello Sport” potrebbe aver risolto l’arcano di questa serata della Champions League di calcio, destinata a far parlare di sé ancora molto a lungo per via di un orrendo episodio che, se confermato, lascerebbe davvero senza parole. Il tutto è accaduto in uno dei sei match previsti alle ore 21.00, quello tra i francesi del PSG ed i turchi del Basaksehir, che è stato definitivamente sospeso.

Cerchiamo di ricostruire quanto accaduto: al 14′ il quarto uomo, Sebastian Coltescu, richiama l’attenzione dell’arbitro, Ovidiu Haţegan, il quale espelle dalla panchina del club turco Demba Ba. Il calciatore a stento viene trattenuto dai compagni ed accusa il quarto uomo di aver proferito un epiteto razzista.

Per la “Rosea“, il quarto uomo romeno avrebbe indicato il calciatore dicendo “negru“, “nero” in romeno, scatenando le ire dei presenti. Dopo il rosso, invece, Demba Ba avrebbe parlato a muso duro al quarto uomo in inglese, chiedendo: “Perché ti riferisci alle persone di colore chiamandole ‘this black guy’, mentre per i bianchi non dici ‘this white guy’ ma solo ‘this guy’?“.

Il match è poi rimasto in bilico per circa 10′, ma la situazione non si è placata e la partita è stata in seguito sospesa dall’arbitro. Anche il delegato UEFA è sceso in campo, ma non c’è stato nulla da fare e le squadre sono rientrate negli spogliatoi. Il club turco ha scritto semplicemente “No to racism” sui social.

