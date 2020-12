Conegliano-Nantes oggi: orario, tv, streaming, programma Champions League volley

Dopo il successo all’esordio contro le slovene del Calcit Kamnik, Conegliano oggi tornerà in campo per sfidare il Nantes nel secondo match del Girone B di Champions League di volley femminile. Le ragazze di Daniele Santarelli punteranno ad allungare in classifica in una gara non semplicissima.

Nei due precedenti Conegliano ha vinto nettamente in entrambi i casi senza lasciare neanche un set alle avversarie. Il tecnico delle Pantere si affiderà a Joanna Wolosz in cabina di regia, in corso d’opera potrebbe trovare spazio anche Alessia Gennari, che azionerà le schiacciatrici: Paola Egonu, Miriam Sylla, Raphaela Folie, Kimberly Hill e Robin De Kruijf molte delle quali hanno saltato il match d’esordio proprio in vista delle ultime due partite del raggruppamento.

Di seguito il programma della partita d’esordio di Conegliano in Champions League contro le francesi del Nantes. La partita prenderà il via alle ore 18.00 e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena, canale 205, in streaming su Eurovolley.tv, su SkyGo e NOWTV. Diretta live testuale su OA Sport.

CONEGLIANO-NANTES CHAMPIONS LEAGUE: PROGRAMMA

MERCOLEDì 9 DICEMBRE

ore 18.00 A. Carraro Imoco Volley – Nantes

Diretta tv SKY SPORT ARENA (CANALE 205).

Diretta streaming canale su Eurovolley.tv, SkyGo e NOWTV.

Diretta live testuale su OA Sport.

Foto: LM-LPS/Giancarlo Dalla Riva