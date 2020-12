Sono ormai trascorsi sette anni dal terribile incidente sulla neve in cui rimase coinvolto Michael Schumacher: era il 29 dicembre 2013 quando il tedesco cadde durante una sciata e da quel giorno la sua vita è cambiata per sempre. L’incidente ha provocato importanti conseguenze fisiche al ribattezzato Kaiser, in tutto questo tempo si sono susseguite indiscrezioni sul suo stato di salute, ma poche notizie sono state ufficialmente diffuse dalla famiglia.

Dopo la caduta, il sette volte Campione del Mondo F1 rimase in coma per circa sei mesi presso l’Ospedale di Grenoble, poi venne trasferito a Losanna per proseguire la riabilitazione come confermarono la stessa famiglia e i portavoci delle due cliniche. L’ultima notizia ufficiale risale a inizio settembre 2019. Michael Shumacher vanne trasferito in un ospedale di Parigi per delle cure top secret. L’ex pilota della Ferrari si sarebbe sottoposto a una terapia a base di iniezioni di cellule staminali presso il Georges Pompidou della capitale francese. Alcuni sanitari della struttura parigina hanno affermato che l’attuale 51enne è cosciente. ma sono soltanto delle voci che non hanno alcuna conferma. Al momento non è dato sapere come stia realmente il ribattezzato Kaiser, la speranza è che possa tornare presto in forma.

La signora Corinna Shumacher interviene molto poco in pubblico, ma oggi ha partecipato a un Galà in quel di Ginevra (Svizzera), dove Jean Todt ha voluto consegnare un premio speciale a Lewis Hamilton e al Kaiser per i sette titoli iridati. La moglie dell’ex pilota della Ferrari, mamma di Mick (che il prossimo anno correrà in F1 al volante della Haas), è intervenuta in questo modo: “A Michael piaceva solo correre, avevo una grande motivazione proprio perché gli piaceva molto correre. Michael ha sempre avuto un grande cuore nell’aiutare le persone bisognose: è sempre stato un piacere per lui fare queste cose“. Non sono però emerse novità ufficiali sulle condizioni fisiche dell’uomo capace di vincere cinque Mondiali con la Scuderia di Maranello.

Foto: Shutterstock