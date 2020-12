Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci 2020-2021: Granerud allunga a +67 su Eisenbichler dopo Nizhny Tagil

Halvor Egner Granerud centra la doppietta a Nizhny Tagil e allunga in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2020-2021 di salto con gli sci maschile. Dopo tre tappe, il 24enne norvegese si è portato a quota 400 punti totali con un margine di 67 punti sul tedesco Markus Eisenbichler e 180 su Robert Johansson. Oltre 200 punti di ritardo per tutti gli altri, a partire dal giapponese Yukiya Sato. Di seguito la classifica generale di Coppa del Mondo 2020-2021 di salto con gli sci maschile dopo Nizhny Tagil:

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO SALTO CON GLI SCI 2020-2021

1. Halvor Egner Granerud (Norvegia) 400

2. Markus Eisenbichler (Germania) 333

3. Robert Johansson (Norvegia) 220

4. Yukiya Sato (Giappone) 164

5. Dawid Kubacki (Polonia) 144

6. Karl Geiger (Germania) 141

7. Daniel Huber (Austria) 140

8. Piotr Zyla (Polonia) 133

9. Pius Paschke (Germania) 127

10. Anze Lanisek (Slovenia) 109

erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Lapresse