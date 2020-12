Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2020-2021: Hanna Öberg vola via in testa, Dorothea Wierer nona

La Coppa del Mondo di biathlon femminile è rimasta a Kontiolahti, dove si è già gareggiato lo scorso weekend. Originariamente gli appuntamenti dei prossimi giorni avrebbero dovuto disputarsi a Östersund, ma nel mese di settembre l’Ibu ha deciso di riscrivere il calendario allo scopo di minimizzare gli spostamenti come forma di prevenzione nei confronti del diffondersi del Covid-19. Di conseguenza, si rimane una settimana in più in Finlandia, in una sorta di bolla. Quest’oggi è andata in scena la sprint, anello di congiunzione perfetto con la prima tappa dal momento che con una sprint si era concluso il primo atto. Il successo è andato alla svedese Hanna Öberg a precedere la francese Chevalier e la sorella Elvira. Le azzurre lontane dalle migliori, con Lisa Vittozzi che ha chiuso in 21ma posizione e Dorothea Wierer in 28ma.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO DI BIATHLON 2020-2021 – GENERALE

1 OEBERG Hanna SWEDEN 156

2 CHEVALIER-BOUCHET Anais FRANCE 115

3 ROEISELAND Marte Olsbu NORWAY 114

4 SKOTTHEIM Johanna SWEDEN 112

5 OEBERG Elvira SWEDEN 108

6 ALIMBEKAVA Dzinara BELARUS 108

7 HERRMANN Denise GERMANY 97

8 BRORSSON Mona SWEDEN 97

9 WIERER Dorothea ITALY 92

10 KNOTTEN Karoline Offigstad NORWAY 88

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO DI BIATHLON 2020-2021 – SPRINT

1 OEBERG Hanna SWEDEN 120

2 ROEISELAND Marte Olsbu NORWAY 97

3 CHEVALIER-BOUCHET Anais FRANCE 83

4 ALIMBEKAVA Dzinara BELARUS 74

5 KNOTTEN Karoline Offigstad NORWAY 67

6 BRORSSON Mona SWEDEN 67

7 OEBERG Elvira SWEDEN 65

8 SKOTTHEIM Johanna SWEDEN 64

9 MIRONOVA Svetlana RUSSIA 54

10 TANDREVOLD Ingrid Landmark NORWAY 50

19 VITTOZZI Lisa ITALY 36

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO DI BIATHLON 2020-2021 – INDIVIDUALE

1 WIERER Dorothea ITALY 60

2 HERRMANN Denise GERMANY 54

3 SKOTTHEIM Johanna SWEDEN 48

4 OEBERG Elvira SWEDEN 43

5 PERSSON Linn SWEDEN 40

6 BESCOND Anais FRANCE 38

7 OEBERG Hanna SWEDEN 36

8 ALIMBEKAVA Dzinara BELARUS 34

9 CHEVALIER-BOUCHET Anais FRANCE 32

10 DZHIMA Yuliia UKRAINE 31

Foto: LaPresse