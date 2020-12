Ciclocross, Superprestige: Lucinda Brand vince in volata a Zolder

Lucinda Brand (Telenet) vince in volata la settima tappa del Superprestige 2020-2021 di ciclocross che si è svolta sul tracciato di Heusden-Zolder. La neerlandese ha preceduto la campionessa del Mondo Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Fenix) e le connazionali Annemarie Worst (777), di ritorno oggi alle competizioni dopo una breve pausa, e Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal).

La gara, che si è svolta su un tracciato tecnico, veloce e totalmente privo di fango, ha visto un quintetto composto dalle quattro atlete di cui sopra e da Inge van der Heijden (777) fare la differenza già nella seconda tornata. All’inizio dell’ultimo giro, Brand si è portata in testa grazie a un portentoso attacco sul tratto in asfalto nel quale è posto il traguardo.



L’olandese, che sapeva d’essere favorita nel caso fosse riuscita ad arrivare in testa all’imbocco del rettilineo finale, si è fatta superare per un istante da Betsema e del Carmen Alvarado, ma si è ripresa la prima posizione in un altro tratto in asfalto. Brand, inoltre, nell’ultimo degli strappetti presenti sul tracciato, come le era già successo in precedenza, si è piantata e ha messo il piede a terra. Il suo errore, però, si è rivelato decisivo a suo favore, dato che ha rallentato tutte le altre che le erano dietro.

Solo del Carmen Alvarado è riuscita a rientrare subito su Brand, mentre Worst e Betsema hanno raggiunto le altre due quando lo sprint era ormai in procinto d’essere lanciato. Brand, partendo dalla testa, è stata capace di non farsi superare dalle rivali e ha tagliato il traguardo a braccia alzate. Con questo successo, a una prova dalla fine, Lucinda guida la graduatoria generale del Superprestige con tre punti di vantaggio su del Carmen Alvarado.

Foto: Shutterstock