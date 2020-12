Ciclocross, Superprestige 2020-2021: Lucinda Brand conquista il quarto successo consecutivo a Boom

Nella quinta tappa di Superprestige 2020-2021, che si è tenuta sul duro tracciato di Boom, Lucinda Brand (Telenet Baloise Lions) ha colto il suo quarto successo consecutivo, il quinto nelle ultime sei gare. La neerlandese ha preceduto le connazionali Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Fenix), attuale campionessa del Mondo in carica, e Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal).

La gara ha visto Brand, Betsema e del Carmen Alvarado fare la differenza sin da subito. Lucinda sulle salite era la più forte, ma soffriva nei tratti tecnici e proprio un suo errore in discesa, a metà secondo giro, ha permesso a del Carmen Alvarado di allungare. Brand ha dovuto fare un forcing intensissimo per una tornata e mezzo, col quale ha costretto Betsema ad alzare bandiera bianca, per rientrare sulla rivale.

Brand, all’inizio del quinto e penultimo giro, dopo un brutto gesto fatto da lei stessa nella zona del campio bici, in cui ha lasciato cadere il suo mezzo davanti a del Carmen Alvarado, rallentandola, ha staccato la rivale in salita. La portacolori della Telenet ha, così, preso una manciata di secondi che è riuscita a mantenere fino alla fine nonostante il tentativo disperato dell’avversaria di rientrare, la quale le è sempre stata con il fiato sul collo.

Ora, oltretutto, Brand e del Carmen Alvarado si trovano in testa alla classifica generale del Superprestige, ambedue a quota settantuno punti. Al terzo posto c’è Annemarie Worst (777) con sessantatré punti, mentre completano la top-5 Denise Betsema a sessanta e Yara Kastelijn (Creafin) a cinquantasette.

