Ciclocross, gli eventi durante le feste di Natale: Superprestige e Coppa del Mondo il 26-27 dicembre. Orari, programma, tv

Il grande circuito internazionale del ciclocross non si ferma neanche durante le feste natalizie. Di fatti, dopo la tappa di Coppa del Mondo di Namur, andata in scena nella giornata di ieri, i big del fuoristrada proseguiranno la loro corsa in Belgio con il settimo appuntamento del Telenet Superprestige a Heusden-Zolder di sabato 26 dicembre, e la terza tappa di Coppa del Mondo in quel di Dendermonde, domenica 27. L’ultima tappa del Superprestige a Gavere, ha visto il dominio del britannico Tom Pidcock. Per l’occasione, a livello di classifica generale, Toon Aerts è riuscito a recuperare un punto al leader Eli Iserbyt, e ora si trova a -4. Ma il Folletto Fiammingo ha un margine abbastanza rassicurante sul rivale. A livello femminile, dopo l’ultimo successo, Lucinda Brand ha incrementato il suo vantaggio nella generale.

In Coppa del Mondo, la tappa di Namur è finita nelle mani di Mathieu van der Poel davanti a Wout Van Aert e Tom Pidcock. Michael Vanthourenhout, quarto al traguardo, è ancora in vetta con sette punti di margine su Van Aert. Nel mentre, continua il momento magico della neerlandese Lucinda Brand, che ha conquistato per la terza volta consecutiva Namur, rinforzando la leadership personale nella classifica generale della challenge.

Per quanto riguarda il Telenet Superprestige a Heusden-Zolder di sabato 26 dicembre, il cui accesso al pubblico sarà vietato per le disposizioni anti-Covid, il programma gara prevede, dalle ore 11.00 alle 11.30, le sessioni di prove libere Elite donne – U23, e dalle 12.30 alle 13.00 per gli Elite uomini – U23. Invece la gara femminile partirà alle 13.45 e quella maschile alle 15.00.

Per la terza tappa di Coppa del Mondo in quel di Dendermonde di domenica 27, dalle 10.30 alle 12.00 ci saranno le prove libere per le donne Elite e dalle 12.15 alle 13.15 per gli uomini Elite. La gara femminile prenderà il via alle 13.40 per poi terminare intorno alle 14.45, e quella maschile andrà in scena tra le 15.05 e le 16.30. Anche in questo caso sarà vietato l’accesso del pubblico.

Il Superprestige verrà trasmesso in diretta televisiva su Eurosport sabato 26 dicembre dalle ore 13.35 per la gara femminile e dalle 14.55 per gli uomini. Eurosport trasmetterà anche la Coppa del Mondo di domenica 27 alle 13.35 per la corsa delle donne e dalle 15.00 per quella degli uomini. Inoltre potrete seguire entrambi gli appuntamenti in diretta streaming su Eurosport Player. Infine ricordiamo che Eurosport è visibile anche su DAZN.

Foto: Rini Kools / Shutterstock.com